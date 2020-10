Prise en charge de Microsoft Flight Simulator VR en version bêta fermée.



Microsoft a travaillé pour apporter la prise en charge VR à Flight Simulator à temps pour le lancement du casque HP Reverb G2 WMR plus tard cette année. Microsoft est maintenant prêt à tester la prise en charge de la réalité virtuelle dans une version bêta fermée limitée en deux phases. La première phase se concentrera sur les appareils Windows Mixed Reality, la deuxième phase s'étendant pour inclure des appareils supplémentaires. Les spécifications minimales pour la prise en charge de la réalité virtuelle ont également été révélées par Microsoft comme étant un Intel i5-8400/Ryzen 5 1500X, NVIDIA GTX 1080 et 16 Go de RAM.







L'équipe Microsoft Flight Simulator recherche des membres dédiés de la communauté Microsoft Flight Simulator pour aider à tester les prochaines versions de VR. Les participants auront besoin d'une copie de Microsoft Flight Simulator, d'un casque VR compatible, et signeront un NDA pour rejoindre la version bêta.



Si vous souhaitez participer à ces tests, assurez-vous de revoir les critères, puis rendez-vous sur la page d'inscription en Cliquant ICI.



TECHPOWERUP