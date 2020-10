Need for Speed Hot Pursuit Remastered sort le 6 Novembre 2020.



Ressentez le frisson de la poursuite et la ruée vers l'évasion dans Need for Speed Hot Pursuit Remastered, qui arrivera sur Playstation 4, Xbox One et PC le 6 Novembre 2010, et sur Nintendo Switch le 13 Novembre 2010 ! Il y a dix ans, Criterion Games a sorti sa première franchise, Need for Speed Hot Pursuit, acclamée par la critique. Il a présenté aux fans de NFS et de course les routes sinueuses et ouvertes du comté de Seacrest, la sensation renommée de Criterion pour la vitesse et le gameplay vertigineux, et le système innovant Autolog, qui permet une véritable compétition sociale entre amis.







Depuis, nous avons entendu tant d'histoires sur les moments de triomphe et les rivalités enflammées qu'Autolog a encouragées. Certains d'entre eux sont très, très profonds. Libérez un sens sauvage de la vitesse à la fois en tant que hors-la-loi et en tant que flic dans cette expérience de course intemporelle mise à jour pour les plates-formes d'aujourd'hui. Obtenez le multijoueur multiplateforme et Autolog, des visuels améliorés, tous les principaux DLC livrés au lancement, et bien plus encore. Il est temps de relancer la poursuite.







Faites la course avec vos amis avec le multijoueur multiplateforme et Autolog







Montez la tête la première dans le comté de Seacrest derrière les roues des voitures de haute performance les plus chaudes du monde, dans une course socialement compétitive. Connectez-vous avec vos amis dans des poursuites et des courses multi-plateformes, en tête-à-tête, ou obtenez des défis en fonction de leur activité pour la compétition asynchrone grâce au système hautement dynamique Autolog.



Autolog est également pris en charge avec la synchronisation multiplateforme, vous pouvez donc marquer les Speedwalls de vos amis, qu'ils jouent sur PS4, Xbox One, PC ou Nintendo Switch.



Profitez de tonnes de contenu supplémentaire et de mises à jour



Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered comprend tous les principaux DLC - le SCPD Rebel Racer Pack, le Super Sports Pack, le Armed & Dangerous Pack, le Lamborghini Untamed Pack et le Porsche Unleashed Pack - livrés au lancement, avec six heures de jeu supplémentaires et plus de 30 défis.



Nous avons ajouté de toutes nouvelles réalisations, des couleurs de voiture, des enveloppements, des arrêts durs réduits, un mode photo et une galerie mis à jour, ainsi que de multiples mises à jour de qualité de vie, pour créer une expérience de jeu encore plus complète cette fois-ci.



Chassez et évadez-vous avec des supercars armées







Ce ne serait pas un Hot Pursuit sans pousser les supercars les plus désirables du monde à leurs limites - des deux côtés de la loi. Arrêtez les suspects dans des intercepteurs de flics suralimentés améliorés avec des armes tactiques, ou égalisez les règles du jeu avec des contre-attaques et des manœuvres défensives en tant que coureur d'élite. Élaborez une stratégie pour avoir un avantage sur la concurrence, quel que soit votre camp!



Une carrière solo profonde et entièrement définie offre l'action des deux côtés, avec une expérience multijoueur parfaitement liée dans tous les modes de course. Affrontez des amis ou jouez en solo pour gagner des primes et débloquer de nouvelles voitures, armes et équipements.



Découvrez un jeu de course intemporel avec des visuels améliorés



Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered a été mis à niveau pour la génération actuelle de matériel avec des visuels améliorés. La version Nintendo Switch fonctionne à 1080p/30 FPS en mode ancré (720p/30 FPS non ancré) et comprend des modèles à haute résolution, plus d'objets et d'accessoires, une distance de tirage plus longue, des ombres de résolution plus élevée et des vidéos améliorées.



Selon vos spécifications, 4K/60 FPS est pris en charge sur PC, et les joueurs peuvent choisir entre 4K/30 FPS ou 1080p/60 FPS sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X. Les versions de base de PlayStation 4 et Xbox One exécuteront le jeu à 1080p/30 FPS. En plus des améliorations répertoriées pour la version Nintendo Switch, les versions PlayStation 4, Xbox One et PC sont également mises à jour avec une interface utilisateur améliorée, des réflexions de résolution plus élevée, des textures renforcées, plus de particules et une amélioration AA/SSAO.



Préparez-vous pour une expérience de course palpitante et socialement compétitive fidèlement recréée par Stellar Entertainment, mettant en vedette d'anciens talents de Criterion et auparavant responsable du célèbre Burnout Paradise Remastered.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus de renseignements ou faire une pré-commande du jeu : Cliquez ICI.



STEAM