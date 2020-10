TECHPOWERUP nous propose le test du : CORSAIR K100 RGB Mechanical.



Lorsque nous avons publié notre examen de l'écran compagnon iCUE Nexus de CORSAIR, il a été question de la façon dont les supports de clavier inclus étaient pour leurs claviers K70 et K95. Je me suis retrouvé avec quelques messages sur le but du troisième support de clavier, et bien sûr, je ne pouvais pas en dire plus à l'époque. Je peux maintenant, cependant, avec une autre version de clavier de CORSAIR. Entrez le tout nouveau K100, et merci encore à la société pour avoir envoyé un échantillon à TechPowerUp !







Avec plus de mots tels que "STRAFE" utilisés, les claviers CORSAIR ont récemment été quelque peu simplifiés dans leur schéma de dénomination, comme tous vont maintenant par la version Kxx. En règle générale, plus le nombre est élevé, plus il est présenté. Le K95, par exemple, est leur gamme de claviers phare et domine le K70 de classe passionné. Eh bien, le K100 vise en quelque sorte à surpasser le produit phare.



CORSAIR répond sans doute à la plus grande plainte des passionnés de clavier avec le K100 en adoptant l'espacement plus "standard" des touches de la rangée du bas. J'utilise des citations pour une raison: si les plus grands acteurs qui vendent aujourd'hui des claviers mécaniques adoptent un autre espacement, n'est-ce pas la nouvelle norme ?



Quoi qu'il en soit, cela signifie que de nombreux ensembles de touches tierces sont maintenant en jeu. Ce cadran dans le coin supérieur gauche est une autre caractéristique qui attire sans aucun doute l'attention, et nous parlerons de tout en détail dans cette revue en commençant par un regard sur les spécifications ci-dessous.







TECHPOWERUP