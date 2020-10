Thermaltake lance la chaise de jeu ergonomique CyberChair E500 White Edition.







Thermaltake Technology lance la chaise de jeu ergonomique CyberChair E500 White Edition adaptée aux configurations de jeu et de bureau. Le Thermaltake CyberChair E500 White Edition est doté d'un cadre en aluminium robuste qui maintient le corps de l'utilisateur dans une position confortable et sa surface en maille hautement perméable soulage la congestion. La chaise de jeu ergonomique offre un réglage élevé allant de la profondeur du siège, de l'appui-tête, du réglage de la hauteur et des positions de dossier à verrouillage multiple.



Caractéristiques de la Thermaltake CyberChair E500 White Edition







Maille durable à haute résistance



Le Thermaltake CyberChair E500 White Edition a une surface en maille hautement respirante avec un toucher doux qui est facile à nettoyer et qui est moins susceptible d'accumuler de la chaleur en position assise pendant une longue période.



Appui-tête rotatif avant

L'appui-tête réglable permet non seulement aux utilisateurs de modifier la hauteur de l'appui-tête, mais également de le faire pivoter sur l'avant pour s'adapter à la tête et au cou des utilisateurs dans différentes positions, ce qui permet aux utilisateurs de rester dans la posture la plus confortable.



Dossier ergonomique élastique



Construit avec deux compartiments, la partie supérieure du dossier s'aligne avec l'appui-tête offrant un alignement prometteur de la tête au dos, ainsi que la partie inférieure du dossier, qui est en élastique et s'adapte parfaitement à la colonne lombaire et à tous les types de morphologies.



Accoudoirs multidirectionnels



Les accoudoirs multidirectionnels permettent aux utilisateurs d'ajuster leurs accoudoirs en hauteur et en largeur pour soulager la pression du poignet et la tension musculaire des avant-bras.



Réglage de la hauteur



La hauteur du siège varie de 475 mm à 560 mm (18,7 à 22 pouces); Le vérin à gaz de classe 4 permet des réglages de hauteur d'assise stables et sûrs



Contrôle élastique



Sur le côté droit du Thermaltake CyberChair E500 White Edition, les utilisateurs peuvent tordre la poignée élastique pour ajuster le retour de résistance du dossier, garantissant que les utilisateurs avec différents poids peuvent ajuster en douceur et en toute sécurité l'angle d'assise.



Réglage de la profondeur du siège



La base du siège coulissant réglable peut parcourir 30 mm lorsque le mode coulissant est activé. Il peut être réglé de manière synchrone avec l'angle d'inclinaison du dossier pour fournir un plus grand angle de repos pour le corps et créer l'angle d'inclinaison le plus confortable dans un espace limité.



Dossier réglable



La chaise ergonomique Thermaltake CyberChair E500 White Edition offre une excellente inclinaison de l'angle du dossier de 90 degrés à 117 degrés, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster le dossier pour s'adapter à la position la plus confortable possible.



Dos et base en alliage d'aluminium robuste



En utilisant la méthode de moulage intégral en alliage d'aluminium, la chaise ergonomique Thermaltake CyberChair E500 White Edition apporte durabilité, robustesse et élégance aux utilisateurs. La base robuste en aluminium à 5 branches mesure 700 mm (27,5 pouces) de diamètre et supporte un poids allant jusqu'à 150 kg (331 lb), offrant un mouvement silencieux et fluide.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



La Thermaltake CyberChair E500 White Edition est maintenant disponible dans la boutique TT Premium au prix de 699.99 Dollars.



Pour la commander ou plus d'informations, Cliquez ICI.



THERMALTAKE