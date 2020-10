SK hynix lance la première DRAM DDR5 au monde.



SK hynix Inc. a annoncé le lancement de la première DRAM DDR5 au monde. Il s'agit d'un produit haute vitesse et haute densité optimisé pour le Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) en tant que norme de nouvelle génération de DRAM. Depuis que SK hynix a annoncé le développement de la première DRAM DDR5 16 Gigabit (Gb) au monde en novembre 2018, la société a fourni à ses principaux partenaires, dont Intel, des exemples de produits, et a effectué divers tests et vérifications de ses fonctions et de sa compatibilité. Cela permettra à SK hynix de fournir à ses clients les produits une fois que le marché DDR5 deviendra actif.







Entre-temps, SK hynix a mené conjointement un laboratoire sur site, des tests au niveau du système et des simulations avec les fabricants de System-on-Chip) (SoC) pour vérifier les fonctions de la DDR5. En outre, la société a validé la compatibilité de sa DDR5 et des principaux composants du module DRAM, y compris le pilote d'horloge de registre (RCD), qui affectent les performances de la DRAM et le circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC). Grâce à ces vérifications, SK hynix collabore étroitement avec ses partenaires mondiaux.







La mémoire DDR5 de SK hynix prend en charge un taux de transfert de 4800 à 5600 mégabits par seconde (Mbps), ce qui est 1,8 fois plus rapide que la génération précédente - la DDR4. Il peut transmettre 9 films Full HD (FHD) (5 Go chacun) par seconde avec un taux de transfert de 5600 Mbps. Sa tension de fonctionnement est de 1,1 V étant abaissée de 1,2 V de DDR4, ce qui signifie que sa consommation d'énergie est réduite de 20%.



Une autre spécification notable de la DDR5 de la société est le code de correction d'erreur (ECC) à l'intérieur de la puce qui peut corriger même les erreurs de niveau 1 bit par lui-même. Avec l'ECC, la fiabilité des applications sera multipliée par 20. La mémoire DDR5 de la société pourrait également atteindre une capacité de 256 gigaoctets (Go) en appliquant la technologie via silicium via (TSV).



La société s'attend à ce que ces mémoires à semi-conducteurs respectueuses de l'environnement réduisent à la fois la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation des centres de données, car la DDR5 consomme moins d'énergie et améliore considérablement sa fiabilité.



«Intel a établi un partenariat étroit avec des leaders de la mémoire, dont SK hynix, sur le développement de la spécification DDR5 en commençant par les premiers concepts d'architecture via la standardisation JEDEC», a commenté Carolyn Duran, vice-présidente du groupe de plates-formes de données d'Intel et directeur général des technologies de mémoire et d'E / S. «De plus, nous avons travaillé en collaboration avec SK hynix sur le développement du silicium en concevant et en testant des prototypes pour garantir que la DDR5 atteint ses objectifs de performance et qu'elle est entièrement prête pour nos clients communs.



«Alors que SK hynix a lancé la première DRAM DDR5 au monde, la société pourrait mener la future tendance technologique sur le marché mondial des DRAM», a déclaré Jonghoon Oh, vice-président exécutif et directeur du marketing (CMO) chez SK hynix. «SK hynix se concentrera sur le marché des serveurs premium en forte croissance, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine de la DRAM serveur.



Pendant ce temps, la norme DDR5 a été publiée par JEDEC (JEDEC Solid State Technology Association) plus tôt en juillet 2020. Selon le fournisseur de renseignements commerciaux Omdia, la demande de DDR5 commencera sa montée en flèche en 2021, et elle possédera 10% du marché mondial total de la DRAM en 2022 et passer à 43% en 2024.



Synopsys, Renesas, Montage Technology et Rambus ont également déclaré leur engagement à poursuivre la coopération dans la création de l'écosystème DDR5.



«Synopsys a collaboré avec SK hynix pour fournir des solutions DDR5 hautement fiables pour les SoC de calcul haute performance avancés nécessitant des sous-systèmes de mémoire ultra-rapides et de grande capacité», a déclaré John Koeter, vice-président senior du marketing et de la stratégie IP chez Synopsys. «Notre DesignWare DDR5 / 4 IP, éprouvé sur le silicium, a été validé à l'aide de nombreux modules RDIMM SK hynix DDR5 jusqu'à 6400 Mbps, aidant les concepteurs à minimiser les risques et à répondre à leurs exigences de haute performance en matière de SoC gourmands en données.



«En tant que principal fournisseur de produits d'interface mémoire pour chaque génération de mémoire au cours des vingt dernières années, nous sommes fiers de nos engagements forts avec nos principaux partenaires et clients. Renesas a travaillé en étroite collaboration avec SK hynix pour qualifier un portefeuille complet de produits DDR5 pour serveur , clients et marchés embarqués. " Rami Sethi - Vice-président et directeur général de la division des centres de données de Renesas



«Montage Technology est ravi de s'associer à SK hynix pour activer l'écosystème de mémoire DDR5. En tant que fournisseur leader, nous collaborons avec SK hynix depuis de nombreuses générations de DDR et nous nous engageons à fournir des solutions d'interface mémoire hautes performances et basse consommation. Actuellement, Montage Technology propose un portefeuille complet de périphériques logiques DDR5 - nous sommes ravis d'aider SK hynix à accélérer l'adoption du marché DDR5, "Geof Findley, vice-président des ventes et du développement commercial chez Montage Technology



«Les charges de travail intensives en calcul dans le centre de données accélèrent le besoin d'une plus grande capacité de mémoire et de bande passante», a déclaré Chien-Hsin Lee, vice-président et directeur général des circuits intégrés chez Rambus. "La DRAM DDR5 répond à l'appel avec des débits de données plus élevés et de nouvelles innovations qui améliorent considérablement les performances de la mémoire.



Utilisant une nouvelle génération de puces d'interface mémoire, les RDIMM DDR5 et LRDIMM libéreront la puissance de traitement des plates-formes de serveurs. Nous sommes heureux de nous associer à SK hynix pour activer la technologie de nouvelle génération pour l'écosystème et répondre à la demande croissante de DDR5. "



Annotation :



- SoC (System on Chip) : Une solution monopuce intégrant des périphériques qui se verrouillent sur le bus système et l'unité centrale (CPU).

- RCD (Register Clock Driver) : élément actif utilisé dans RDIMM et LRDIMM pour les serveurs, qui garantit la qualité du signal entre l'émetteur et le récepteur en amplifiant les commandes et les signaux de données appliqués à la mémoire à partir des contrôleurs de mémoire.

- PMIC (Power Management Integrated Circuit) : un circuit intégré qui reçoit l'entrée d'alimentation principale et la redresse, la divise et la commande en une tension ou un courant stable et efficace requis par l'électronique; PMIC est adopté dans le module DDR5 DRAM pour la première fois.



TECHPOWERUP