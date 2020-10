EK lance un système de gestion de câbles parfait pour les câbles RGB.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement d'ordinateurs, présente le CMS EK-Loop, un système de gestion des câbles composé de six attaches tactiles et d'un tissu auto-adhésif. Ces attaches auto-agrippantes vous permettent de connecter en toute sécurité les connecteurs RVB (et D-RVB) sans vous soucier de leur rupture ultérieure, ce qui est assez courant lors du transport d'un PC ou de l'entretien régulier et du dépoussiérage.



















Ces attaches élégantes enveloppent la connexion commune des connecteurs RVB de chaque côté et les attache ensemble. Les deux câbles sont tirés à travers une attache, connectés, et à la fin, l'attache est attachée ensemble autour de l'ensemble du joint, désactivant toute déconnexion du collecteur. Les attaches EK-Loop CMS sont noires avec une marque EK grise subtile au milieu qui est visible une fois le système de gestion des câbles en place.



Ce système de gestion des câbles fournit une autre sangle auto-adhésive qui est destinée à être montée à l'arrière du plateau de la carte mère, et il saisit la partie principale de l'attache et la maintient à la place de votre choix. Ces deux éléments créent ensemble le système de gestion des câbles appelé EK-Loop CMS.



Disponibilité et prix



Le CMS EK-Loop est conçu en Europe et produit en Chine. Il est disponible à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le prix est de : 4.95 euros.



Pour plus de renseignements sur le produits : Cliquez ICI.



EKWB