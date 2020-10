BENQ nous propose deux nouveaux écrans : Les MOBIUZ EX2710 et EX2510.



BenQ, leader mondial de l'innovation en matière de technologies d'affichage, avait annoncé en juillet le lancement d’une nouvelle gamme Gaming,MOBIUZ, avec les écrans EX2710 et EX2510. Ils sont désormais disponibles à la vente.

Exploitant la technologie immersive HDRi et les haut-parleurs treVolo conçus pour offrir une expérience de jeu extrêmement attrayante, MOBIUZ enrichit les jeux avec des améliorations au niveau de l'image, du son et du contrôle, et la technologie BenQ Eye-Care.



























Les écrans gaming BenQ EX2710 et EX2510 disposent de la toute dernière technologie HDRi et offrent un rendu visuel incroyable: les niveaux de contrastes et de couleurs sont optimisés pour les jeux vidéo. Pour une immersion totale, ces écrans disposent de haut-parleurs intégrés TreVolo et offrent ainsi une expérience sonore spectaculaire. Ils sont également compatibles FreeSync Premium et possèdent un taux de rafraichissement élevé de 144 Hz pour améliorer les performances de jeu (1ms MPRT).



HDRi



L’optimisation automatique des contenus avec la technologie HDRI procure une excellente expérience visuelle. Un capteur discret mesure en permanence la luminosité ambiante et ajuste son intensité afin de mettre en avant tous les détails. Clarté des détails et couleurs optimisée.



Qualité sonore exceptionnelle



L'écran gaming EX2780 possède deux haut-parleurs 2.5W et un processeur de signal numérique (DSP) avec trois modes sonores personnalisés. Il est possible de sélectionner le réglage audio adapté à son scénario. Pour une immersion totale, le DSP et les haut-parleurs offrent une profondeur de son unique,une émotion et une intensité comme jamais auparavant.



Haut-parleurs treVolo



Les experts BenQ treVolo abordent la conception sonore du point de vue d'un audiophile. Le joueur profite ainsi pleinement de l'acoustique grâce à cinq réglages sonores qui permettent d'obtenir des aigus précis, des basses riches et retentissantes - le tout sans l'encombrement de haut-parleurs externes.



Technologies Eye-Care de BenQ



La technologie de protection des yeux de BenQ réduit la fatigue oculaire, les maux de tête et la fatigue tout en améliorant le confort grâce à l’anti-scintillement, l’atténuation de la lumière bleue et le Brightness Intelligence+. Le joueur visualise et ressent la différence pour vous-même en session de jeu.



Design attractif



On s’équipe pour l'aventure ! L'écran MOBIUZ EX2710 est prêt pour l'action: 1ms MPRT, FreeSync Premium et des images optimisées pour favoriser les performances de jeu.



Voici la fiche technique :











Les écrans Gaming BenQ MOBIUZ EX2710 et EX2510 sont disponibles au prix de 299.99 euros et 259.99 euros.



Pour plus d'informations allez sur le site de BENQ en Cliquant ICI.



BENQ