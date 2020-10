NVIDIA dévoile la carte graphique professionnelle RTX A6000 "Ampère" et le vGPU A40.



NVIDIA a dévoilé aujourd'hui sa carte graphique professionnelle RTX A6000, le premier produit du segment de visualisation professionnel basé sur son architecture graphique «Ampère». Avec cela, la société semble s'écarter de la marque Quadro pour la carte graphique, tandis que plusieurs fonctionnalités côté logiciel conservent la marque.



La carte est basée sur le même silicium 8 nm "GA102" que la GeForce RTX 3080, mais configurée différemment. Pour commencer, il dispose de 48 Go de mémoire GDDR6 gigantesque sur l'interface mémoire de 384 bits de la puce, ainsi que de la prise en charge ECC.











La société n'a pas révélé le nombre de cœurs CUDA du GPU, mais a mentionné que la puissance typique de la carte est de 300 W. La carte prend également en charge NVLink, vous permettant de coupler jusqu'à deux cartes A6000 pour un multi-GPU explicite. Il prend également en charge la virtualisation GPU, y compris NVIDIA GRID, NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation et NVIDIA Virtual Compute Server.



La carte dispose d'une solution de refroidissement de type soufflante latérale conventionnelle, et son aspect le plus fascinant est sa configuration d'entrée d'alimentation, avec une seule entrée d'alimentation EPS à 8 broches. Nous mettrons à jour cette histoire avec plus d'informations au fur et à mesure qu'elle se répandra.



La société a également dévoilé l'A40, une carte graphique de visualisation professionnelle sans tête dédiée aux applications de GPU virtuel/cloud-GPU (déploiements à grande échelle dans les centres de données). La carte a des spécifications similaires à celles du RTX A6000.



Le site Web de NVIDIA indique que le A40 et le RTX A6000 sont tous deux dotés d'un connecteur EPS 4 + 4 broches (et non PCIe 8 broches) pour l'entrée d'alimentation. Un connecteur EPS à 8 broches est capable de fournir jusqu'à 336 W (4x 7 A @ 12 V).



TECHPOWERUP