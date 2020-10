CORSAIR ajoute une troisième vis aux blocs GPU Hydro X et introduit plus de composants blancs.



Nous avons d'abord remarqué une mise à jour silencieuse des blocs GPU Hydro X de CORSAIR avec le prochain bloc RTX série 30, avec une troisième vis et un nouveau terminal d'E/S ajoutés pour refléter la conception de leurs clés mémoire Dominator Platinum RGB.



La troisième vis est sans aucun doute pour aider à éteindre les préoccupations concernant les fuites potentielles de liquide de refroidissement avec l'ancienne conception, ce que quelques personnes ont noté comme une possibilité sous la contrainte, par opposition à un cas d'utilisation typique nécessairement. En fin de compte, il valait même la peine de faire le changement rétroactivement avec l'ancien bloc de la série RTX 20, que nous voyons maintenant sur leur site Web et illustré ci-dessous.











En outre, la société a ajouté des options de couleur blanche de ses composants les plus populaires pour que les gens les utilisent comme un changement par rapport au noir typique. Suivant le thème Hydro X ici, nous voyons que la société vend maintenant des radiateurs Hydro XR5 blancs avec un revêtement en polyuréthane blanc mat sur les radiateurs Black Ice Nemesis LS de Hardware Labs sur lesquels ils sont basés.















Les radiateurs XR7 plus grands n'obtiendront malheureusement pas le même traitement, étant donné qu'ils ne sont pas aussi populaires que le XR5 plus mince, bien que vous puissiez maintenant également obtenir les deux unités de pompe/réservoir en blanc. Leur configurateur de refroidissement a également été mis à jour avec les parties blanches.



TECHPOWERUP