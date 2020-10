G.Skill dévoile la mémoire SniperX ASRock Steel Legend Edition.



G.Skill Memory a dévoilé de nouvelles variantes de sa gamme SniperX de mémoire DDR4 co-marquée avec la marque ASRock Steel Legend. Cette collaboration purement esthétique voit le module de mémoire recevoir des dissipateurs de chaleur en aluminium au fini acier inoxydable avec une couronne de dissipateur de chaleur en camouflage urbain blanc qui se fond dans le schéma de conception de la carte mère Steel Legend d'ASRock.















Vous obtenez également la marque Steel Legend proéminente sur les dissipateurs de chaleur. Le premier de ces kits est le F4-3600C18D-32GSXAS, un kit de 32 Go (2x 16 Go) avec des modules qui cochent à DDR4-3600 avec 18-22-22-42, à 1,35 V.Comme Steel Legend est principalement un moyen- de la marque ASRock, on peut s'attendre à d'autres kits de la série, notamment 16 Go (2x 8 Go), avec des fréquences moyennes (allant de la DDR4-3200 à la DDR4-4000). G.Skill a également collaboré avec ASUS TUF Gaming pour des kits SniperX en édition spéciale.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP