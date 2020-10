XIGMATEK lance la gamme Spectrum de blocs d'alimentation d'entrée de gamme avec ventilateur RVB.



XIGMATEK a lancé la gamme Spectrum de blocs d'alimentation d'entrée de gamme avec des embellissements RVB. La série fait ses débuts avec un modèle de 700 W, avec d'autres attendus dans la gamme 500-800 W. Ces blocs d'alimentation disposent d'un câblage fixe, plat, de type ruban et se caractérisent par un ventilateur de 120 mm doté d'un diffuseur ARGB le long de l'alésage du cadre. Ces blocs d'alimentation ont une cote de 80 Plus (par défaut), avec une efficacité de 81% à 20% de charge, 82% à 50% de charge et 81% à 100% de charge.















Sous le capot, le Spectrum est doté d'une conception de rail unique +12 V, d'un PFC et des protections électriques les plus courantes, contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Le modèle 700 W comprend un mélange intéressant de connecteurs comprenant deux EPS 4 + 4 broches, quatre alimentation PCIe 6 + 2 broches, cinq alimentation SATA, deux Molex et un Berg. La série Spectrum ne sera lancée que sur les marchés avec une alimentation domestique de 220 à 240 VCA.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix ou la garantie.



TECHPOWERUP