ASUS nous propose un nouvel écran : Le ROG Strix XG32VC.



ASUS a présenté aujourd'hui le moniteur de jeu ROG Strix XG32VC. Ce moniteur de jeu incurvé de 31,5 pouces présente une courbure de 1800R et offre une résolution native WQHD (2560 x 1440 pixels), à l'aide d'un panneau VA. Ajout à ses côtelettes de jeu: un temps de réponse de 1 ms (MPRT), un taux de rafraîchissement de 170 Hz, la conformité DisplayHDR 400, ELMB Sync et la prise en charge d'AMD FreeSync Premium Pro et de NVIDIA G-SYNC (compatible). Le panneau offre 10 couleurs bpc (1,07 milliard de couleurs), des angles de vision de 178°/178°, une luminosité maximale de 400 cd/m² et un rapport de contraste statique de 3000: 1. Les entrées d'affichage incluent DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 et USB-C.















En plus de ceux-ci, l'ASUS ROG Strix XG32VC offre GamePlus, un ensemble de fonctionnalités qui incluent un réticule OSD, des minuteries, un compteur FPS et un alignement manuel multi-affichage ; et GameVisual, une collection de préréglages de paramètres d'affichage optimisés pour les différents genres de jeux. Vous bénéficiez également d'une faible sortie de lumière bleue certifiée TUV Rhénanie et de réglages de luminosité sans scintillement.



Une caractéristique unique du XG32VC est un KVM intégré, qui vous permet de partager l'affichage et les périphériques d'entrée entre deux PC physiquement séparés. Branchez simplement vos périphériques d'entrée aux ports USB en aval du moniteur, l'USB en amont et les entrées d'affichage aux deux PC différents, le KVM s'occupe du reste.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP