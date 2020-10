Le lancement de NVIDIA GeForce RTX 3070 reporté au 29 octobre 2020.



Lorsque NVIDIA a présenté ses cartes graphiques grand public Ampere, ils ont lancé trois modèles: les GPU GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Le RTX 3080 et le RTX 3090 ont tous deux vu le jour car ils sont maintenant disponibles à l'achat, mais une carte est restée. Le lancement de la GeForce RTX 3070 était initialement prévu pour le 15 octobre, mais il a été officiellement reporté par NVIDIA.



Selon l'entreprise, la raison de ce type de retard dans le lancement est la forte demande attendue. La production des cartes augmente rapidement et l'entreprise stocke rapidement les cartes. Il est probable que les AIB NVIDIA prennent leur temps pour s'approvisionner en cartes, car le milieu de gamme est généralement très demandé.







Pour rappel, la carte graphique GeForce RTX 3070 dispose de 5888 cœurs CUDA fonctionnant à une fréquence de base de 1,5 GHz et une fréquence de boost de 1,73 GHz. Contrairement aux cartes Ampère haut de gamme, le RTX 3070 utilise une mémoire GDDR6 plus ancienne sur un bus 256 bits avec une bande passante de 448 Go/s. Le GPU dispose d'un TDP de 220 W et sera proposé dans une gamme de variantes par les AIB. Vous pourrez acheter le GPU le 29 Octobre 2020 au prix de 499 Dollars.



NVIDIA