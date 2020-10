Seagate lance le disque dur SkyHawk AI 18 To.



Seagate Technology plc, un leader mondial des solutions de stockage et de gestion de données, a annoncé aujourd'hui la livraison en volume de disques d'intelligence artificielle SkyHawk de 18 To. SkyHawk AI est le premier disque dur au monde spécialement conçu pour les solutions de surveillance basées sur l'intelligence artificielle (IA), permettant des décisions plus rapides et plus intelligentes. Le nouveau lecteur prend en charge les flux de charge de travail d'apprentissage en profondeur et d'apprentissage automatique pour les applications Edge avec ImagePerfectAI.







La capacité de conserver plus de données au fil du temps est nécessaire pour que les systèmes d'apprentissage en profondeur deviennent plus intelligents et plus précis dans leur analyse prédictive, et l'analyse du comportement nécessite beaucoup plus de données que la capture vidéo traditionnelle. SkyHawk AI soutient simultanément 32 flux AI aux côtés de 64 flux vidéo et prend en charge le NVR multi-baies et le NVR compatible AI.



SkyHawk AI offre un taux de charge de travail de 550 To/an, plus de 3 fois le taux de charge de travail des disques durs de surveillance standard afin de gérer le déluge de données dans des environnements de système de sécurité vidéo complexes sans sacrifier les performances. Ce lecteur s'adapte intelligemment entre les charges de travail vidéo traditionnelles et les charges de travail vidéo + IA.



«Le disque dur du système de sécurité vidéo SkyHawk AI 18 To de Seagate a été conçu pour répondre aux demandes croissantes de données pour accueillir des nœuds de toute taille, ce qui facilite l’évolution des téraoctets aux pétaoctets», a déclaré Jeff Fochtman, vice-président senior, marketing et affaires chez Seagate Technology. «Avec le SkyHawk AI 18 To, Seagate a constaté des améliorations dans les processus opérationnels et analytiques, offrant un accès plus rapide aux images de sécurité vidéo par rapport aux versions précédentes.



Conçu pour répondre aux exigences d'une grande charge de travail toujours active dans un système NVR activé par l'IA, SkyHawk AI 18 TB permet l'enregistrement et l'analyse de séquences simultanément à partir de plusieurs caméras, ce qui offre aux clients une analyse plus rapide et plus intelligente des images en éliminant la latence et le traitement des données. Il comprend trois ans de services de sauvetage Seagate pour une tranquillité d'esprit supplémentaire en cas de perte de données ou d'accident et une garantie standard limitée de 3 ans.



Le disque dur SkyHawk AI 18To est maintenant disponible pour un prix de : 510.85 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SEAGATE