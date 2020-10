CASEKING nous propose un nouveau tapis de souris Gamers : Le Endgame Gear MPX390.



Avec le MPX390, Endgame Gear est le premier fabricant au monde à combiner CORDURA® de haute qualité avec un fond en silicone dans un tapis de souris de jeu extraordinaire, qui répond aux plus hautes exigences. L'Endgame Gear MPX390 offre une surface textile particulièrement résistante avec d'excellentes propriétés de glissement pour les souris de jeu. Cela vous donne également une agréable sensation tactile.



La texture de la surface permet un suivi très précis en combinaison avec des capteurs optiques. En raison de la face inférieure en silicone, le tapis de souris de jeu est particulièrement lourd, offre une résistance au glissement exceptionnelle et sa surface est complètement plate. Ces caractéristiques font du MPX390 un excellent choix pour une utilisation e-sports.







Aperçu des caractéristiques du tapis de souris de jeu Endgame Gear MPX390 CORDURA :



- Tapis de souris de jeu professionnel en noir,

- Essentiellement plat avec une épaisseur de seulement 3 mm,

- Résistant à l'usure grâce au tissu CORDURA de haute qualité,

- Résistant à la saleté et à l'eau,

- Bords à double couture pour éviter l'effilochage,

- Base en silicone antidérapante pour une planéité parfaite.



Endgame Gear MPX390 : tapis de souris de jeu haut de gamme pour les sports électroniques







Avec le MPX390, Endgame Gear s'est concentré sur la création d'un tapis de souris e-sport de jeu professionnel adapté à une utilisation en tournoi. La surface textile de 39 x 39 cm de l'Endgame Gear MPX390 possède d'excellentes propriétés de glissement et est optimisée pour les capteurs optiques.







Le tapis de souris de jeu Endgame Gear MPX390 est fabriqué en CORDURA, un tissu textile de haute qualité qui offre une durabilité extrême et résiste à l'abrasion et à la déformation. Les bords extérieurs ont été ourlés pour empêcher le matériau résistant à la déchirure de s'effilocher. Néanmoins, le MPX390 est extrêmement plat avec une épaisseur de seulement 3 mm.







La surface de l'Endgame Gear MPX390 est noire et présente le logo du fabricant dans le coin supérieur droit. Une couture jaune sur les bords extérieurs sert d'élément décoratif et l'étiquette cousue identifie ce tapis de souris haut de gamme comme un authentique produit CORDURA.







Le dessous jaune du tapis de souris de jeu Endgame Gear MPX390 CORDURA est fabriqué à partir de silicone, ce qui lui confère une résistance au glissement élevée et un poids suffisant pour que le plus ne glisse pas même avec des mouvements mouvementés.



Voici la fiche technique :







Fiche technique détaillé :







Le prix est de : 59.90 euros.



Il est disponible chez CASEKING, pour le commander : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



