Windows 10 surveillera les SSD NVMe et vous avertira en cas de pannes en attente.



Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans Windows 10, vous serez averti en cas de problème avec nos SSD NVMe afin de contourner les pannes catastrophiques. Les utilisateurs du programme Insider peuvent déjà essayer la nouvelle fonctionnalité qui signale les problèmes et se souvient de vous pour faire des sauvegardes.







Microsoft ajoutera cette fonctionnalité à Windows 10 pour surveiller les disques SSD alimentés par NVMe afin d'éviter la perte de données et de fichiers importants en cas d'erreurs critiques. L'idée n'est pas exactement d'empêcher l'échec de se produire, mais d'informer l'utilisateur qu'un problème se produit, afin qu'il puisse sauvegarder ses fichiers à temps.



Cette nouvelle fonctionnalité a été introduite dans la version 20226 du système d'exploitation, qui est désormais disponible pour le programme Insider Preview, le canal qui reçoit toujours les mises à jour Windows en premier. Avec cette fonction, nous utiliserons notre PC normalement, mais si le système détecte un type de panne, une notification apparaîtra pour nous avertir que notre périphérique de stockage "risque de tomber en panne et nécessite votre attention".



En cliquant sur la notification, vous obtiendrez plus de détails sur l'état du lecteur. De plus, Microsoft a montré à titre d'exemple un message disant «Attention: la fiabilité se dégrade. Veuillez sauvegarder vos données en cas de panne de disque. "







Cliquez sur la notification ou accédez à la page des propriétés du lecteur dans Paramètres de stockage (Paramètres -> Système -> Stockage -> Gérer les disques et les volumes -> Propriétés) fournira des détails supplémentaires.



THE GURU3D