NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les Geforce 456.71 HotFix.



Téléchargez le pilote du correctif Nvidia GeForce 456.71, tel que publié par NVIDIA. Cette version corrige les problèmes d'écran noir et de GSYNC, Fortnite se bloque avec RTX et Divinity: Original Sin 2 Hardware-Acceler GPU Scheduling.



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures, y compris les jeux de réalité virtuelle. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque ajustement des performances et chaque correction de bogue sont optimisés pour le meilleur gameplay le jour 1.



Nous avons un fil de discussion ouvert sur ce pilote ici dans nos forums de discussion sur les pilotes Nvidia. Pour ceux qui s'interrogent, le pilote DCH est un pilote Microsoft DCH (Declarative Componentized Hardware supported apps), et fait référence à un nouveau package de pilotes Windows 10 préinstallé par les OEM implémentant le paradigme Microsoft Universal Driver. Bien que les fichiers des composants principaux de base restent les mêmes, la façon dont les pilotes DCH sont emballés diffère des pilotes hérités (standard) précédents.



La version 456.71 du pilote d'affichage GeForce Hotfix est basée sur notre dernier pilote Game Ready 456.55.



Le correctif résout les problèmes suivants :



- Le lancement d'un jeu en mode plein écran peut déclencher un écran noir sur les moniteurs de synchronisation adaptative si G-SYNC est activé,

- [Fortnite] Le jeu peut rencontrer un plantage lors de l'utilisation de RTX Shadows/Reflection dans le jeu,

- [Divinity : Original Sin 2 Definitive Edition] L'activation de la planification GPU accélérée par le matériel entraîne une fréquence d'images inférieure.







Ils sont valables pour les cartes graphiques suivantes :



GeForce RTX 30 Series



- GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080.



GeForce RTX 20 Series



- GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 (Super), GeForce RTX 2070 (Super), GeForce 2060 (Super), Titan RTX.



GeForce 16 Series



- GeForce GTX 1660 SUPER/Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super.



Série NVIDIA TITAN



- NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z.



Série GeForce 10



- GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030.



Série GeForce 900



- GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950.



Série GeForce 700



- GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705.



Série GeForce 600



- GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



