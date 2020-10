THE GURU3D nous propose : ClockTuner for Ryzen (CTR) Guide par 1USMUS.



Introduction



Bonjour Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui est un jour spécial - la sortie du projet tant attendu ClockTuner for Ryzen (CTR). Ce projet peut influencer positivement les performances des systèmes basés sur des processeurs Ryzen avec microarchitecture Zen 2. Avant de commencer notre visite du CTR et de vous proposer des recommandations, nous aimerions aborder le contexte de tout cela, ce qui a inspiré 1usmus à créer ce logiciel. Il n'y aura pas d'informations non pertinentes, nous espérons donc que vous lirez absolument tout. Pourquoi affirmons-nous cela, car cela évitera des problèmes inhabituels et des malentendus.







Je pense que beaucoup d'entre vous se sont très bien souvenus de la sortie et des premières critiques des processeurs Ryzen basés sur la microarchitecture Zen 2. Ils ont apporté à la fois de nouveaux niveaux de performances et des prix plus bas pour les processeurs Intel. La croissance des actions AMD et un battage médiatique sans précédent sur les forums. Le plaisir des utilisateurs et une autre portion d'huile dans le feu en prime - Precision Boost Overdrive (overclocking automatique supplémentaire). En bref, PBO - une technologie qui vous permet de changer les limites des limites de puissance qui limite le processeur boost et ainsi augmenter la fréquence en mode boost. En outre, l'utilisateur peut modifier la courbe de fréquence à une valeur spécifique.



Ceux qui n'ont pas vu la présentation officielle AMD de cette technologie peuvent le voir ici : Cliquez ICI.



Les utilisateurs se sont vu promettre une fréquence CPU supplémentaire en fonction de la «chance» de l'échantillon, du système de refroidissement et des capacités VRM de la carte mère. Beaucoup pensaient même que l'overclocking intelligent existait et apportera des résultats. Sur le premier micrologiciel UEFI (BIOS), certains utilisateurs ont signalé que PBO (Precision Boost Overdrive) peut augmenter la fréquence d'un impressionnant 200 MHz, mais uniquement sur les processeurs Ryzen 5 3600 et au prix d'une énorme consommation d'énergie. Les autres processeurs ont été laissés de côté et n'ont pas été autorisés à modifier la courbe de fréquence. Après un certain temps, il est devenu clair qu'AMD prenait en charge cette technologie et que d'autres processeurs n'obtiendraient pas les fonctionnalités dont Robert Hallock d'AMD nous avait parlé.



Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le nouveau processus technologique est une série de complexités à toutes les étapes de la production et de la transformation. 7 nm de TSMC n'échappe pas à la règle. L'un des points les plus essentiels est le tri des cristaux, qui vous permet de former à la fois des lignes de processeurs très écoénergétiques et des solutions gamer haute fréquence. En plus de déterminer la performance énergétique du cristal dans son ensemble, la performance énergétique de chaque noyau est également déterminée individuellement. En d'autres termes, un monocristal peut contenir un certain nombre de cœurs très performants capables de conquérir une très haute fréquence, ainsi qu'un certain nombre de cœurs moins performants. En théorie, cela permet au fabricant de processeur d'utiliser tous les cœurs avec une efficacité maximale et de faire varier la fréquence du processeur en fonction du nombre de cœurs chargés.



Cela semble cool, n'est-ce pas ?



En pratique, c'est un peu différent. Étant donné que le processus d'évaluation de la performance énergétique est complexe et que le calendrier d'évaluation est limité (temps - argent), une méthode plus simple d'évaluation de la performance énergétique est utilisée. En conséquence, nous avons un exemple de processeur avec des informations sur ses capacités approximatives. En conséquence, pour que chaque échantillon fonctionne correctement, la tension de fonctionnement sera sélectionnée à partir du pire échantillon. Les défauts sont des balises de cœur incorrectes, une consommation d'énergie excessive (et une génération de chaleur) si l'utilisateur est intercepté avec une instance réussie du processeur. En d'autres termes, un tel échantillon a une réserve cachée.







Heureusement, AMD a également été en mesure de fournir un contrepoids à ces lacunes courantes (pour Intel, ces lacunes sont similaires) - l'overclocking individuel de chaque CCX. Permettez-moi de vous rappeler que CCX (Core CompleX) - est l'une des unités structurelles du processeur, qui peut inclure jusqu'à 4 cœurs, caches et autres modules connexes. La série Ryzen 3000 propose des produits dont le nombre de CCX peut varier de 1 à 16 pièces (Threadripper 3990X). Cependant, avec un outil aussi puissant que l'overclocking avec un CCX, la plupart des utilisateurs (95%) n'auront aucune idée de la fréquence à régler pour chaque CCX et de la tension à utiliser. Les processeurs dotés de 4 CCX ou plus peuvent choquer les amateurs novices.



