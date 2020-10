Alphacool annonce : Le Eisblock XPX Pro Aurora Light - Plexi.



Alphacool présente le refroidisseur d'eau CPU Eisblock XPX Pro Aurora Light Plexi. Le refroidisseur a été spécialement conçu pour les sockets TR4, sTRX4, SP3 et le socket Intel 3647. Le refroidisseur s'adapte également aux sockets Intel LGA 2011/2011-3 et 2066. Les ailettes de refroidissement couvrent une surface de 42 x 58,6 mm. Les 147 ailettes de refroidissement ne font que 0,2 mm d'épaisseur et garantissent des performances de refroidissement optimales du processeur.















Le refroidisseur complet est éclairé par 14 LED RVB adressables numériques. Ceux-ci sont disposés une fois autour de la glacière entière et assurent un éclairage parfait et chaque LED peut être contrôlée individuellement. La connexion se fait via un connecteur JST à 3 broches avec un adaptateur en Y intégré pour connecter d'autres composants aRGB. Un adaptateur pour le connecteur classique à 3 broches 5 V est inclus. Avec cet adaptateur, les LED aRGB peuvent également être contrôlées par des cartes mères compatibles ou des contrôleurs RVB numériques alternatifs.



Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Light - Plexi







Données techniques :



- Lxlxh 63,8 x 79 x 22,5 mm,

- Poids net 205 g,

- Refroidisseur de matériau Cuivre nickelé,

- Matière supérieure glacière POM clair,

- Filetage 2x G1/4 ",

- Épaisseur des ailettes de refroidissement 0,2 mm,

- Éclairage LED RVB numériques,

- Connecteur d'alimentation LED RVB numérique JST 3 broches (avec séparateur en Y pour la connexion en série),

- LED RVB numériques d'alimentation 5 V.



Compatible avec :



- INTEL : LGA 2066, 2011-3, 3647-0 Narrow/Square,

- AMD : TR4, SP3, sTRX4.



Le prix est de : 58.49 euros.



Pas de date pour le moment.



