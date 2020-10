CORSAIR nous propose un nous propose un nouveau clavier gamers : Le K100 RGB.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu hautes performances et des composants pour passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau clavier de jeu phare, l'incomparable CORSAIR K100 RGB. Chaque détail est conçu pour la vitesse, à commencer par la nouvelle technologie d'hyper-traitement CORSAIR AXON, fournissant vos entrées jusqu'à quatre fois plus rapidement que les claviers de jeu conventionnels.



Le CORSAIR K100 RGB est équipé d'un large éventail de fonctionnalités haut de gamme qui améliorent à la fois la forme et la fonction, telles qu'un cadre en aluminium raffiné, une molette de commande iCUE multifonction, un LightEdge RGB à 44 zones et des keycaps PBT à double prise avec un rangée inférieure standard. Disponible en version mécanique avec interrupteurs à clé CHERRY MX SPEED Silver, ou en version optique-mécanique avec de nouveaux interrupteurs à clé CORSAIR OPX exclusifs, le CORSAIR K100 RGB est le nouveau summum des claviers gaming.







Faisant ses débuts dans le CORSAIR K100 RGB, la technologie d'hyper-traitement CORSAIR AXON embarquée offre des performances de pointe inégalées par tout autre clavier de jeu sur le marché aujourd'hui. AXON permet une hyper-interrogation native à 4 000 Hz et un balayage des touches à 4 000 Hz, enregistrant vos pressions sur les touches jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'un clavier de jeu standard.



Que vous choisissiez la précision mécanique des interrupteurs à clé CHERRY MX SPEED Silver ou l'actionnement ultra-rapide de 1,0 mm des interrupteurs à clé optique-mécanique CORSAIR OPX, AXON garantit que chaque entrée est lue et transmise à votre PC plus rapidement que jamais.







Le design industriel raffiné du CORSAIR K100 RGB complète ses performances de pointe, à commencer par un cadre en aluminium brossé durable et élégant. En plus du rétroéclairage RVB vibrant par touche, un LightEdge RVB à 44 zones s'étend le long des côtés et du dessus du clavier, offrant le potentiel d'effets d'éclairage étonnants et complexes.



Les keycaps PBT à double coup moulés avec précision améliorent encore le look et la sensation premium du CORSAIR K100 RGB tout en résistant à l'usure, à la décoloration et à la brillance pendant des années, et peuvent être remplacés par des ensembles de touches personnalisés avec une rangée inférieure standard.







Consolidant sa position de clavier par excellence de CORSAIR, le CORSAIR K100 RGB propose une gamme d'extras préférés des fans, ainsi qu'une gamme de nouveaux ajouts pour élever encore plus l'expérience du clavier. Les touches multimédias dédiées et le rouleau de volume en aluminium CORSAIR offrent un contrôle pratique de votre support, tandis qu'un nouveau repose-poignets en similicuir à texture douce magnétique et amovible rembourré par une mousse à mémoire de forme moelleuse se glisse facilement en place.



Un port USB pass-through vous permet de connecter un appareil supplémentaire via votre clavier ou de monter facilement un écran tactile iCUE NEXUS Companion. Enfin, 8 Mo de stockage intégré peuvent enregistrer jusqu'à 200 profils avec des macros personnalisées, des paramètres et jusqu'à 20 couches d'éclairage RVB.







Avec une nouvelle technologie embarquée révolutionnaire dans CORSAIR AXON et une foule de nouvelles fonctionnalités et extras, le CORSAIR K100 RGB est le clavier de jeu rapide, puissant et élégant que les joueurs les plus exigeants du monde attendaient.



Disponibilité, garantie et prix



Le clavier de jeu mécanique CORSAIR K100 RGB et le clavier de jeu optique-mécanique CORSAIR K100 RGB sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR (NDLR : pour 229.99 Dollars aux États-Unis) et sur le réseau mondial de détaillants et distributeurs CORSAIR agréés. Le CORSAIR K100 RGB est couvert par une garantie de deux ans, aux côtés du réseau mondial de service client et de support technique CORSAIR.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



