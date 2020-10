ASUS annonce des cartes mères de chipset AMD B450 actualisées (En version 2.0).



La plate-forme AMD Socket AM4 accueille les constructeurs de PC de toutes sortes. Ceux qui ont besoin de la connectivité et des fonctionnalités les plus récentes peuvent choisir une carte mère X570 ou B550 pour activer l'interconnexion PCI Express 4.0 de nouvelle génération pour les cartes graphiques et les périphériques de stockage. Cependant, tous les constructeurs de PC n'ont pas besoin d'être à la pointe de la technologie, et la plate-forme B450 réalisable est conçue sur mesure pour les systèmes où la valeur est la considération la plus importante. Nous augmentons le rapport qualité-prix de cette plate-forme avec une nouvelle famille de cartes mères ASUS B450.



Utiliser l'une de nos cartes B450 actualisées pour la base de votre build vous donne plus de flexibilité dans la façon dont vous allouez les ressources dans votre prochain système Ryzen. Vous pourrez peut-être choisir un processeur plus rapide, une carte graphique améliorée, une alimentation plus grande et à l'épreuve du temps ou un refroidissement du processeur plus silencieux et plus robuste. Les derniers processeurs Ryzen de la série 3000 seront à l'aise dans nos cartes B450 améliorées, et vous pouvez toujours installer des processeurs Ryzen de première et deuxième générations dans ces cartes si nécessaire.



Chaque carte B450 actualisée comprend désormais notre fonction BIOS FlashBack pratique pour des mises à niveau faciles du micrologiciel sans processeur, et nous utilisons des puces de micrologiciel haute capacité dans toute la gamme pour une prise en charge de CPU Ryzen la plus large possible. La plupart de nos cartes actualisées ont été équipées d'une alimentation et d'un refroidissement améliorés, de fentes M.2 supplémentaires et d'une sélection améliorée de ports USB 3.2 Gen 2 10 Gbit / s, de connecteurs USB-C et d'en-têtes USB 3.2 Gen 1 sur le panneau avant.



La connectivité moderne s'associe au style moderne dans cette gamme grâce aux connecteurs LED RVB supplémentaires sur certains modèles, y compris les connecteurs adressables Gen 2. Les modèles de la gamme Strix et TUF Gaming peuvent déployer notre utilitaire de microphone anti-bruit AI pour des communications vocales claires et nettes pendant les appels vidéo, la diffusion en continu et l'enregistrement. Notre outil de gestion de système Armory Crate est disponible sur toute la gamme et vous permet de configurer l'éclairage et les paramètres système d'Aura Sync dans un seul utilitaire pratique.



De la ROG Strix à la Prime, il existe une nouvelle carte B450 adaptée à chaque build. Cette actualisation profite à presque tous les membres de notre gamme B450 existante. Nous avons décrit ci-dessous les mises à niveau et les points forts pour les nouveaux arrivants du B450.



ROG Strix allie substance et style







Le thème principal de notre actualisation du B450 est peut-être de maximiser le rapport qualité-prix, mais cela ne nous empêche pas de fournir une bonne dose de substance et de style dans une carte ROG Strix. Les modèles Strix offrent de nombreuses subtilités dérivées de notre gamme ROG haut de gamme, notamment une alimentation et un refroidissement renforcés, une mise en réseau et une connectivité périphériques de premier ordre, et un son amélioré avec les codecs SupremeFX et les couches de circuits imprimés de signal dédiés.

Le ROG Strix B450-F Gaming II permet aux créateurs de budget de tout avoir



Nous commençons cette manne de mise à niveau avec la meilleure : la ROG Strix B450-F Gaming II. Ce tableau adapté aux passionnés et aux portefeuilles reçoit un coup de pouce générationnel. En partant du sommet, le VRM du B450-F Gaming II utilise désormais une disposition MOSFET discrète 8 + 4 robuste. Les composants VRM individuels sont pris en sandwich entre un dissipateur thermique amélioré avec des coussinets thermiques de haute qualité et une nouvelle plaque arrière qui fait partie intégrante de la pile de refroidissement de l'alimentation électrique.



Les quatre emplacements de mémoire à côté du socket du processeur peuvent accueillir jusqu'à 128 Go de RAM et des bâtons compatibles avec l'overclocking à des vitesses atteignant 4400 MHz, tandis que deux sockets M.2 permettent un stockage solide et même des baies RAID NVMe si vous ' re tellement enclin. La prise principale M.2 dispose désormais d'un dissipateur thermique en aluminium pour empêcher les SSD rapides de devenir trop chauds. Bien que cette carte n'inclue pas la connectivité Wi-Fi intégrée, nous incluons une prise E-key M.2 pratique pour une mise à niveau facile du réseau Wi-Fi 6.



Le panneau arrière comprend une combinaison soigneusement étudiée de huit ports USB. Deux connecteurs USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbit/s offrent des vitesses élevées aux derniers périphériques, et un port USB 3.2 Gen 1 Type-C facilite le branchement et la charge des appareils modernes. Un port USB gère les fonctions BIOS FlashBack, permettant une mise à niveau du micrologiciel ou un reflash avec rien de plus qu'un bloc d'alimentation et une clé USB.



Le B450-F Gaming II est également assez beau. Son circuit imprimé ombragé est rehaussé par des motifs cybertext et des accents lumineux au sommet du bouclier d'E/S et du radiateur du chipset. Le noir et le gris sont tous deux d'excellentes couleurs de base pour un éclairage supplémentaire. Vous pouvez connecter des appareils d'éclairage à deux en-têtes de bande LED RVB standard, ainsi qu'à un en-tête adressable avec une fonctionnalité à faible latence et des préréglages de configuration. Notre logiciel de microphone anti-bruit AI réduit efficacement les bavardages en arrière-plan de votre microphone lors des réunions de bureau, des cours en ligne et des jeux.



Voici la fiche technique :







TUF Gaming reste cool sous le feu







La gamme de cartes mères TUF Gaming allie des spécifications substantielles à une fiabilité rigoureuse et un style robuste. Ils utilisent des selfs et des condensateurs de qualité militaire pour être fiables et subissent des tests approfondis pour s'assurer qu'ils ne vous laisseront pas tomber sous une action intense.



Cette approche technique s'étend à des détails tels que la protection contre les décharges électrostatiques LANGuard pour les ports réseau, les renforts SafeSlot et les conceptions d'alimentation et de refroidissement soigneusement planifiées. Avec notre actualisation B450, nous avons choisi d'améliorer notre trio de cartes déjà TUF avec le logiciel de mise en forme du trafic TurboLAN et le logiciel de microphone anti-bruit AI.



Voici la fiche technique :







Le TUF Gaming B450-Plus II est conçu pour l'action



Le TUF Gaming B450-Plus II et ses bandes de combat noires et jaunes sont impatients de se diriger vers le terrain. Les dissipateurs thermiques agrandis reposent sur un VRM MOSFET discret 8 + 2 amélioré qui peut facilement éliminer les puces Ryzen haut de gamme sans transpirer.



Le sous-système de stockage sur cette carte ATX pleine taille comprend désormais un socket M.2 supplémentaire, vous permettant d'installer deux SSD Swift, et le cluster de ports amélioré héberge désormais un connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C pour aller avec son Type-A double.



Les joueurs à petit budget ou les constructeurs qui n'ont pas besoin de cartes graphiques dédiées peuvent utiliser un APU Ryzen avec des graphiques intégrés Vega dans cette carte. Pour améliorer leur expérience, nous avons ajouté une sortie DisplayPort pour se connecter aux derniers écrans avec des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés. Deux en-têtes de bande LED RVB sont prêts à étendre le style de jeu TUF au reste d'une construction.



La TUF Gaming B450M-Pro II est une puissante souris







Les constructeurs de PC compacts qui ont encore besoin d'espace pour l'expansion voudront vérifier une carte mère microATX comme la TUF Gaming B450M-Pro II. Ce modèle est un proche cousin de l'ATX TUF Gaming B450-Plus II ci-dessus. Comme son compagnon stable, la sélection de ports de cette carte a été mise à niveau avec une sortie DisplayPort, des connecteurs USB 3.2 Gen 2 Type-C et Type-A et des ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires.



L'ADN TUF Gaming de cette carte s'étend à une paire de slots PCIe 3.0 x16, dont l'un est renforcé par une gaine métallique SafeSlot. Les dissipateurs thermiques de taille au sommet du VRM gardent les choses au frais même sous de lourdes charges de processeur. Un quatuor d'emplacements DIMM peut cadencer des clés DDR4 compatibles à 4400 MHz, et vous pouvez installer jusqu'à 128 Go de RAM si votre build l'exige. Deux emplacements M.2 font également beaucoup de place pour les SSD PCIe rapides.



Voici la fiche technique :







Le TUF Gaming B450M-Plus II se résume à l'essentiel







Le TUF Gaming B450M-Plus II allégé mais stable, complète le trifecta TUF Gaming B450 rafraîchi. Cette carte est l'option idéale pour les personnes ayant deux mots à l'esprit : «valeur» et «fiabilité».



Cette planche coupe la graisse, mais cela ne signifie pas que les coupes sont allées jusqu'à l'os. Le slot PCIe x16 principal, renforcé avec notre technologie SafeSlot, est prêt pour les cartes graphiques les plus lourdes, tandis qu'un socket M.2 lié à quatre voies PCIe 3.0 maintient les données en mouvement depuis les SSD NVMe. Un en-tête LED RVB permet une personnalisation visuelle en conjonction avec la prise en charge d'Aura Sync.



Malgré son mantra maigre et méchant, le TUF Gaming B450M-Plus II prend toujours en charge une multitude de fonctionnalités logicielles pratiques. D'abord et avant tout, cette carte prend en charge BIOS FlashBack pour des mises à jour de firmware sans tracas. Vous pouvez également profiter du logiciel de microphone anti-bruit AI pour une communication claire à tout moment, et les outils de mise en forme du trafic Turbo LAN donnent la priorité à vos paquets de jeu pour le ping le plus bas. Vous aurez également une vue d'ensemble de l'état et de la personnalisation de votre système grâce à Armory Crate.



Voici la fiche technique :







Les cartes mères Prime actualisées se mettent au travail



La construction soignée et le style réservé de nos cartes Prime B450 rafraîchies les rendent idéales pour les stations de travail simples, les machines de bureau ou les stations de jeu économiques. Ces modèles ne sont peut-être pas tape-à-l'œil, mais ils sont conçus avec la haute qualité et l'attention aux détails qui imprègnent toute notre gamme de B450 rafraîchie.



Le Prime B450M-A II est le touche-à-tout Ryzen







Les dimensions compactes et l'esthétique sobre du Prime B450M-A II sont soutenues par des fonctionnalités complètes. Les phases principales du VRM flanquant le socket AM4 reposent désormais sous un dissipateur thermique pour un fonctionnement fiable avec une large gamme de processeurs Ryzen. Quatre emplacements DIMM acceptent jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, et le socket M.2 est complété par six connecteurs SATA pour des configurations de stockage polyvalentes.



Le panneau arrière dispose de ports USB 3.2 Gen 2 améliorés pour des transferts de 10 Gbps, et il y a un en-tête USB 3.2 Gen 1 pour une connectivité rapide sur le panneau avant. BIOS FlashBack facilite la construction et la maintenance de cette carte. Comme ses compagnons, le B450M-A II héberge une puce micrologicielle de 256 Mo avec un œil sur les futures mises à niveau et une large prise en charge du processeur.



Même une machine sans prétention peut être à la mode, nous avons donc ajouté un en-tête de bande LED RVB avec prise en charge Aura Sync. Un refroidissement fiable est assuré par la logique Fan Xpert 2+, trois connecteurs PWM à 4 broches et une protection contre les surintensités du ventilateur. Vous pouvez appeler l'utilitaire Armory Crate pour configurer facilement votre système alimenté par Prime B450M-A II.



Voici la fiche technique :







Le Prime B450M-K II est une fondation Ryzen simple



La Prime B450M-K II s'en tient à l'essentiel pour offrir une carte mère simple et fiable. Les constructions de productivité économiques, les PC de cinéma maison ou même les plates-formes de jeu économiques peuvent tous bénéficier de la simplicité et de l'abordabilité de ce modèle.



Bien qu'il s'agisse du modèle le plus humble de la gamme, il possède toujours un Digi + VRM de qualité pour alimenter les processeurs Ryzen d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Un total de 64 Go de RAM peut aller dans les deux emplacements de cette carte, et l'emplacement PCIe principal a un renforcement structurel SafeSlot Core. Un périphérique de stockage M.2 peut être complété par quatre ports SATA supplémentaires.



Le panneau arrière amélioré dispose désormais d'un port HDMI pour une compatibilité d'affichage plus large. La prise en charge du BIOS FlashBack est associée à une puce de micrologiciel de 32 Mo pour maximiser la compatibilité du processeur, et les constructeurs disposent d'un connecteur interne pour deux ports USB 3.2 Gen1 sur le panneau avant. Même sur cette carte simple, le logiciel à guichet unique Armory Crate facilite les efforts de configuration et de réglage.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP