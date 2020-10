AMD Ryzen 9 5900X CPU-Z Bench Score Fuites, 27% de performances 1T supérieures à 3700X.



Alors qu'AMD devrait annoncer la semaine prochaine ses processeurs de bureau Ryzen "Vermeer" de 5e génération, le moulin à rumeurs broie les meilleures épices. Cette fois, un prétendu score CPU-Z Bench d'un processeur Ryzen 9 5900X à 12 cœurs/24 threads a fait surface. CPU-Z by CPUID dispose d'un benchmark interne léger qui évalue les performances mono-thread et multi-thread du processeur et fournit des scores de référence à partir d'une sélection de processeurs à des fins de comparaison. L'échantillon présumé de 5900X est montré avec un score multi-thread (nT) de 9481,8 points et un score mono-thread (1T) de 652,8 points.







Comparé au score de référence interne par CPUID pour le processeur Ryzen 7 3700X 8 cœurs/16 threads, qui est affiché avec 511 points 1T et 5433 points nT, le prétendu 5900X se termine par un score 1T stupéfiant de 27% plus élevé, et un score nT 74% plus élevé. Alors que le score nT est largement attribuable au nombre de cœurs 50% plus élevé, le score 1T est intéressant.



Nous prévoyons qu'en plus de vitesses d'horloge éventuellement plus élevées pour le 5900X, la microarchitecture «Zen 3» offre un certain gain IPC par rapport à «Zen 2» pour représenter les 27%. La parité IPC d'AMD avec Intel est susceptible de pencher en sa faveur avec "Zen 3", jusqu'à ce qu'Intel puisse créer quelque chose avec ses cœurs de processeur "Cypress Cove" sur le processeur 14 nm "Rocket Lake-S".



VIDEOCARDZ