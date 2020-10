Gigabyte nous prépare des RTX 3060 Ti !



Gigabyte a récemment soumis quatre nouveaux GPU à la Commission économique eurasienne (trouvée par @KOMACHI_ENSAKA) pour certification. Ces quatre cartes portent toutes la désignation N306T qui devrait faire référence à la prochaine NVIDIA RTX 3060 Ti. Grâce à la structure de dénomination cohérente de Gigabyte, nous pouvons faire une forte estimation éclairée sur les modèles à venir en regardant leurs numéros de pièce. Les modèles attendus sont le Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8G (GV-N306TAORUS M-8GD), Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G (GV-N306TGAMING OC-8GD), Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G (GV- N306TEAGLE OC-8GD) et le Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G (GV-N306TEAGLE-8GD).















Le NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 Go devrait être annoncé plus tard ce mois-ci en réponse à la série RX 6000 d'AMD. Le RTX 3060 Ti 8 Go comportera probablement le processeur graphique 8 nm GA104-200-A1 avec 4864 cœurs CUDA, nos spécifications attendues peuvent être trouvées ICI.



TWITTER (Komachi Ensaka)