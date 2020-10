SanDisk annonce la gamme Extreme Portable de SSD.



Western Digital Corp. a publié aujourd'hui deux nouveaux disques SSD portables SanDisk qui offrent près de deux fois plus de vitesse que les générations précédentes. Les disques SSD portables SanDisk Extreme et SanDisk Extreme PRO sont spécialement conçus pour répondre aux demandes de contenu de haute qualité d'aujourd'hui. Les photographes professionnels, les vidéastes et les passionnés capturent et conservent les meilleurs moments de la vie chaque jour et ils ont besoin de solutions fiables qui fonctionnent en mouvement à des vitesses étonnantes.







Avec des capacités allant jusqu'à 2 To, les nouveaux disques NVMe sont parfaits pour créer un contenu incroyable ou capturer et déplacer des images 4K et 8K incroyables avec facilité. Le SSD portable phare SanDisk Extreme PRO comprend un châssis en aluminium forgé conçu pour rester au frais sous la pression d'une lourde charge de travail et une conception en silicone durable pour résister aux rigueurs de la production. Les lecteurs aident également à protéger le contenu avec une protection par mot de passe et une mise à niveau vers le cryptage matériel AES 256 bits.



«Quand chaque seconde compte, j'ai besoin de solutions rapides et puissantes qui fonctionnent aussi vite que moi. Je compte sur les disques SSD SanDisk pour suivre ma créativité», a déclaré Tyler Stableford, membre de l'équipe SanDisk Extreme. «En tant qu'artiste, la vitesse est l'une de mes plus grandes forces, et je sais qu'avec la gamme de disques SSD SanDisk Extreme, je peux faire le travail avec une efficacité et une capacité accrues, et je n'ai jamais à me soucier de manquer de mémoire où que ce soit. me prend."



Performances SSD robustes et puissantes



Conçus pour les professionnels, les nouveaux SSD portables SanDisk ont ​​été conçus pour gérer de manière fiable les missions les plus difficiles - que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. Le SSD portable SanDisk Extreme est un excellent disque dur pour ceux qui ont besoin de plus de mémoire et d'un disque durable et rapide, tandis que le SanDisk Extreme PRO a été conçu pour un pro passionné qui a besoin de performances uniformes et soutenues et d'un disque qui peut aller n'importe où.



«Pour nos clients, la vie est une aventure et ils comptent sur nous pour élever la barre dans notre portefeuille lorsqu'il s'agit de fournir des solutions puissantes aux consommateurs et aux professionnels», a déclaré Brian Pridgeon, directeur du marketing, Consumer Solutions, Western Digital.



«La marque SanDisk bénéficie de la confiance des photographes professionnels du monde entier, c'est pourquoi nous avons conçu notre famille de disques Extreme pour fonctionner au plus haut niveau. Nous avons augmenté les vitesses avec la dernière technologie NVMe et utilisé des matériaux robustes dans nos conceptions pour gérer les meilleurs clichés. et les emplois les plus exigeants. "



Principales caractéristiques

Disque SSD portable SanDisk Extreme PRO



- Gagnez du temps en stockant et en transférant des données grâce aux puissantes performances à semi-conducteurs NVMe offrant jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et jusqu'à 2000 Mo/s en écriture.

- Un châssis en aluminium forgé agit comme un dissipateur thermique pour offrir des vitesses soutenues plus élevées dans un facteur de forme portable.

- Une protection contre les chutes allant jusqu'à deux mètres et un indice de protection IP55 rendent le lecteur suffisamment résistant pour entreprendre n'importe quelle aventure. Le châssis en aluminium forgé du disque et la conception de la coque en silicone offrent une sensation de qualité supérieure et une protection accrue.

- Aide à garder le contenu privé privé avec une protection par mot de passe et une mise à niveau vers le cryptage matériel AES 256 bits.



Disque SSD portable SanDisk Extreme



- Bénéficiez des performances de l'état solide NVMe avec jusqu'à 1050 Mo/s en lecture et jusqu'à 1000 Mo/s en écriture dans un lecteur portable haute capacité, parfait pour créer un contenu incroyable ou capturer des images incroyables.

- Pour une durabilité accrue, le variateur offre une protection contre les chutes allant jusqu'à deux mètres et une résistance à l'eau et à la poussière IP55.

- Coque en silicone durable qui offre une sensation de qualité supérieure et une protection supplémentaire à l'extérieur du disque.

- Aide à garder le contenu privé privé avec une protection par mot de passe et une mise à niveau vers le cryptage matériel AES 256 bits



Prêt à bouger, les consommateurs peuvent utiliser la boucle de mousqueton pratique pour fixer les lecteurs à une boucle de ceinture ou à un sac à dos pour plus de tranquillité d'esprit. Les nouveaux lecteurs sont compatibles avec les ordinateurs PC et Mac. En plus de déplacer le contenu vers un PC ou un ordinateur portable, les nouveaux produits permettent désormais aux utilisateurs de sauvegarder rapidement et facilement du contenu mobile grâce à la compatibilité avec une gamme de smartphones USB Type-C.



Prix et disponibilité



Les disques SSD portables SanDisk Extreme et SanDisk Extreme PRO sont couverts par une garantie limitée de cinq ans et sont désormais disponibles dans le Western Digital Store, ainsi que chez certains e-commerçants et détaillants du monde entier. Le SSD portable SanDisk Extreme est maintenant disponible en 500 Go (Prix de 119.99 Dollars) et 1 To (Prix de 199.99 Dollars), et devrait être livré dans 2 To plus tard cette saison des fêtes. Le SSD portable SanDisk Extreme PRO est maintenant disponible en 2 To (Prix de 499.99 Dollars) et devrait être livré dans 1 To plus tard cette saison des fêtes.



TECHPOWERUP