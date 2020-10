Cooler Master lance une nouvelle souris de jeu légère de 49 g : La MM720.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composants informatiques innovants, a lancé la MM720 Gaming Mouse, une souris de jeu légère au facteur de forme ergonomique. Le MM720 est lancé en noir mat et blanc brillant et est disponible en pré-commande à partir d'aujourd'hui, 30 septembre 2020. Il sera disponible à l'achat le 27 octobre 2020 via Amazon, respectivement, pour 49.99 Dollars.







La MM720 prend la forme emblématique des souris Xornet et Spawn précédemment populaires de Cooler Master et remplace le boîtier par une coque en nid d'abeille ultralégère, similaire à celle trouvée sur la série MM711 de souris de jeu légères. De plus, un câble ultra-tissé léger réduit la traînée sans compromettre la durabilité. En conséquence, la souris pèse au total 49 g et conserve les mêmes avantages ergonomiques que ses précédentes itérations.







«Les souris Spawn et Xornet sont toujours appréciées de la communauté des joueurs sur PC à ce jour», déclare Bryant Nguyen, directeur général des périphériques. "Créer une version mise à jour de ces souris était une question de 'quand' et non 'si' - et l'ajout d'un facteur de légèreté en fait vraiment un accessoire de jeu incontournable."







Qu'est-ce qui a été amélioré ?



Cooler Master a considérablement amélioré les composants internes, avec des commutateurs optiques, un capteur optique de qualité professionnelle 16000 DPI et des pieds en PTFE pour une glisse supérieure sur votre surface préférée. Les composants internes ont été revêtus d'un matériau résistant à la poussière et à l'eau et certifié IP58 pour offrir une protection accrue.



En prime, les premières unités 30K fabriquées comprendront également du ruban Mice Grip inclus dans l'emballage de vente au détail pour une protection et un contrôle accrus. Le ruban adhésif est fabriqué avec un matériau antidérapant, est livré pré-coupé et très épais avec un rembourrage de 0,75 mm. Le ruban adhésif sera également disponible pour la vente au détail à une date ultérieure et au prix de 9,99 USD.







Le MM720 rejoint les MM710 et MM711 de Cooler Master pour offrir une gamme variée de souris ultra-légères de différentes formes optimisées pour différents types de prise et styles de jeu. Les itérations les plus récentes des souris MM711 ont inclus des modèles Colorway en édition limitée tels que Blue Steel, Wilderness et Retro - disponibles dans la boutique en ligne Cooler Master, ainsi que chez d'autres détaillants sélectionnés.



«Nous avons écouté les commentaires au fil des ans pour produire ce vaste portefeuille varié de souris de jeu légères pour tous ceux qui le souhaitent, quel que soit le type de poignée», déclare Nguyen. "Si vous avez besoin d'une souris légère adaptée à votre style de jeu, nous l'avons."



Voici la fiche technique :







Disponibilité



La MM720 est maintenant disponible sur Amazon, pour 49.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP