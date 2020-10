GIGABYTE propose une déclaration concernant le condensateur SP-CAP et MLCC sur les cartes graphiques GeForce RTX 3080.



En réponse aux récents rapports spéculant que l'utilisation de condensateurs POSCAP sur les cartes graphiques GeForce RTX 3080 pourrait entraîner des problèmes de stabilité et des plantages, GIGABYTE souhaite clarifier le problème avec la déclaration suivante. Il est faux que les condensateurs POSCAP puissent indépendamment provoquer un crash matériel.



Le fait qu'une carte graphique soit stable ou non nécessite une évaluation complète du circuit global et de la conception de l'alimentation électrique, pas seulement la différence entre les types de condensateurs. Les POSCAP et les MLCC ont des caractéristiques et des utilisations différentes, il n'est donc pas vrai d'affirmer qu'un type de condensateur est meilleur que l'autre.







Les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX 30 sont conçues conformément aux spécifications NVIDIA et ont passé tous les tests requis, la qualité du produit est donc garantie. Les cartes graphiques des séries GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC et EAGLE OC utilisent des condensateurs SP-CAP de haute qualité à faible ESR 470uF, qui répondent aux spécifications définies par NVIDIA et fournissent une capacité totale de 2820u en termes de puissance de cœur du GPU, supérieure à la moyenne de l'industrie. Le coût des condensateurs SP-CAP n'est pas inférieur à celui des MLCC. GIGABYTE attache une grande importance à l'intégrité du produit et ne réduit certainement pas les coûts en utilisant des matériaux bon marché.



NVIDIA a publié un pilote (version 456.55) le 29 septembre 2020 qui améliore la stabilité. Il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour le dernier pilote pour des performances optimisées. Pour les utilisateurs qui ont des inquiétudes, veuillez contacter nos centres de service ou représentants locaux.







GIGABYTE a constamment amélioré et optimisé la qualité des produits, en particulier en termes de conceptions thermiques, pour offrir la meilleure expérience de jeu aux consommateurs depuis des décennies. Pour la dernière série de cartes graphiques AORUS GeForce RTX 30, nous avons également accordé une attention particulière aux performances de refroidissement et introduit des solutions de pointe telles que MAX-Covered Cooling pour garantir la stabilité du fonctionnement de chaque composant.



