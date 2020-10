HyperX lance le microphone USB QuadCast S avec des effets d'éclairage RVB dynamiques.



Soulignant un engagement sans faille envers les banderoles, les roulettes et le travail des professionnels à domicile, HyperX, la division de jeux de Kingston Technology Company, Inc., a aujourd'hui élargi sa gamme de microphones autonomes avec l'HyperX QuadCast S. effets d'éclairage personnalisables avec le logiciel HyperX NGENUITY. Équipé d'un support anti-choc anti-vibration intégré, d'un filtre anti-pop intégré et d'un capteur tap-to-mute avec un indicateur d'état LED, QuadCast S offre un son clair et cohérent pendant les flux et les appels de vidéo conférence.



Le microphone QuadCast S offre quatre diagrammes polaires - stéréo, omnidirectionnel, cardioïde et bidirectionnel - pour optimiser la diffusion et le travail depuis les configurations à domicile. En plus d'un filtre anti-pop interne conçu pour réduire les sons plosifs pour une qualité audio plus claire, QuadCast S est livré avec un support avec un support anti-vibration intégré, un contrôle de gain rapide et une sortie casque de 3,5 mm pour la surveillance du micro en direct.







"HyperX vise à équiper les streamers, les enseignants, les étudiants et les professionnels avec du matériel facile à utiliser alors que les gens continuent à travailler, à l'école et à jouer depuis chez eux", a déclaré Nate Almond, directeur commercial audio chez HyperX. «S'appuyant sur le succès de notre premier microphone USB QuadCast, la sortie de QuadCast S apporte une fonctionnalité demandée par les utilisateurs - des effets d'éclairage RVB dynamiques - qui ajoute une autre couche de personnalisation pour améliorer le streaming et les configurations de bureau à domicile et de salle de classe.»



Le microphone QuadCast S offre une compatibilité avec les programmes de discussion multi-appareils et est certifié par Discord et TeamSpeak. L'adaptateur polyvalent inclus s'adapte aux tailles de filetage 3/8 et 5/8 pouces et est compatible avec la plupart des supports et bras de flèche. Le microphone QuadCast S est conçu pour offrir un son de qualité sur PC, PS4 ou Mac.



Voici la fiche technique :



Microphone



- Consommation électrique : 5 V 220 mA (lumière blanche),

- Échantillon/débit binaire : 48 kHz/16 bits,

- Élément : microphone à condensateur électret,

- Type de condenseur : trois condenseurs de 14 mm,

- Diagrammes polaires : stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel,

- Réponse en fréquence : 20Hz-20 kHz,

- Sensibilité : -36 dB (1 V/Pa à 1 kHz),

- Longueur de câble : 3 m.



Poids



- Microphone : 254 g,

- Amortisseur et support : 360 g,

- Total avec câble USB : 710 g.



- Éclairage : RVB (16 777 216 couleurs),

- Effets lumineux : 2 zones,

- Type de connexion : USB-C vers USB-A, sortie casque,

- Impédance : 32 Ω,

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- Puissance de sortie maximale : 7 mW,

- THD : ≤ 0,05% (1 kHz/0 dBFS),

- SNR : ≥ 90 dB (1kHZ, RL = ∞).



Disponibilité



Le microphone USB HyperX QuadCast S est disponible au prix de 159.99 Dollars via la boutique en ligne HyperX.



Pour plus d'informations sur la disponibilité mondiale du microphone USB HyperX QuadCast S, veuillez visiter la page produit du microphone USB HyperX QuadCast S.



TECHPOWERUP