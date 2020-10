GIGABYTE dévoile les mini-PC BRIX Pro équipés de processeurs de 11e génération "Tiger Lake".



GIGABYTE a dévoilé la gamme BRIX Pro de mini PC barebones alimentés par des processeurs Intel Core "Tiger Lake-U" de 11e génération. Ceux-ci incluent le BSi3-1115G4, qui contient un Core i3-1115G4 (2-core/4 thread, jusqu'à 4,10 GHz, 48 Gen12 EU), le BSi5-1135G7, avec un Core i5-1135G7 (4-core/8 thread, jusqu'à 4,20 GHz, 80 Gen12 EU), et le haut BSi7-1165G7, alimenté par un Core i7-1165G7 (4-core/8 thread, jusqu'à 4,70 GHz, 96 Gen12 EU). Comme il s'agit de plates-formes de bureau, le TDP de ces puces «Tiger Lake» dans les trois modèles est configuré à 28 W. Les trois modèles sont basés sur une conception de châssis commune mesurant 196,2 mm x 44,4 mm x 140 mm (LxHxP).











Sous le capot, vous obtenez deux emplacements SO-DIMM DDR4 qui prennent en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-3200 à double canal; et deux emplacements M.2-2280. L'un d'eux a un câblage PCI-Express 4.0 x4 provenant de la puce du processeur, tandis que l'autre a un câblage PCI-Express 3.0 x4 et SATA 6 Gbps, à partir de la matrice PCH. Il y a aussi un port SATA 6 Gbps vacant (peut-être pour des périphériques tels que les DOM).



Le BRIX Pro offre l'ensemble complet des fonctionnalités d'E/S de «Tiger Lake», y compris un port Thunderbolt 4/USB4, six ports USB 3.2 Gen 2, des E/S d'affichage comprenant quatre ports HDMI 2.0a et des options de mise en réseau qui incluent un port 2,5 GbE (contrôleur Intel i225-V), un port 1 GbE (contrôleur i219-V) et 802.11ax WiFi 6 + Bluetooth 5.0 à partir d'une carte Intel AX201 WLAN. Le BSi7-1165G7 comprend un TPM Infineon. Un bloc d'alimentation de 135 watts est inclus.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP