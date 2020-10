MSI publie les mises à jour BIOS AGESA Combo PI V2 1.1.0.0 pour les cartes mères AMD série 500.



MSI, la première marque de cartes mères de jeu au monde, publie des mises à jour optimisées du BIOS pour les cartes mères AMD série 500. Le BIOS Combo PI V2 1.1.0.0 est sorti et il pourra être téléchargé dans les prochains jours.



Les points forts incluent : la compatibilité optimisée pour les processeurs de bureau AMD Ryzen série 3000 et Ryzen 4000 série G et les futurs processeurs de socket AM4, la résolution de certains problèmes de défaillance OC spécifiques, le module SMU mis à jour et l'overclocking de la mémoire DDR4 optimisé. MSI continuera d'annoncer les nouvelles du BIOS. Veuillez trouver les dernières informations de la liste complète des produits et plus de détails sur le Combo PI V2 1.1.0.0 et la mise à jour du BIOS plus récente sur ce BLOG.







Après la mise à jour précédente, MSI continue de faire de gros efforts pour offrir des mises à jour optimisées du BIOS pour les cartes mères AMD série 500. Avec des attentes élevées, le dernier BIOS AMD Combo PI V2 version 1.1.0.0 pour les cartes mères X570 et B550 sera prêt à être téléchargé et mis à jour en permanence à partir de fin septembre.



En ce qui concerne les cartes mères A520, le BIOS Combo PI V2 version 1.1.0.0 sortira fin octobre. En plus des cartes mères de la série AMD 500, la version mise à jour devrait également prendre en charge les futurs processeurs AMD. Veuillez lire les informations suivantes relatives aux points clés pour les améliorations du BIOS.



TECHPOWERUP