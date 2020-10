Déclaration MSI concernant l'instabilité signalée avec les cartes graphiques GeForce RTX 30 Series.



MSI a pris connaissance de rapports de clients, de réviseurs et d'intégrateurs système selon lesquels il peut y avoir une instabilité lorsque les horloges de cœur des cartes graphiques GeForce RTX 30 Series dépassent un certain nombre. Le dernier pilote GeForce (456.55) inclut des correctifs pour le problème. En tant que tel, MSI recommande aux propriétaires de cartes graphiques GeForce RTX 30 Series de mettre à jour la dernière version du pilote qui peut être téléchargée sur le site Web de NVIDIA GeForce.



MSI soutient ses décisions de conception pour son catalogue de cartes graphiques GeForce RTX 30 Series qui se compose de modèles GAMING et de modèles VENTUS. MSI utilise un groupement de condensateurs mixtes dans ses conceptions pour bénéficier des atouts des SP-Caps et des MLCC. Toutes les cartes MSI GeForce RTX 30 Series qui ont été livrées depuis le début de la production, qui incluent des échantillons de revue des médias, présentent les configurations de PCB comme indiqué dans les images mises à jour ci-dessous.







MSI tient à exprimer sa gratitude aux clients, examinateurs et intégrateurs de systèmes qui ont sensibilisé au problème, ainsi qu'à NVIDIA pour sa coopération dans la résolution rapide du problème.



Représentation de la série GeForce RTX 3090 GAMING TRIO expédiée depuis le début de la production :







Représentation de la série GeForce RTX 3090 VENTUS 3X expédiée depuis le début de la production :







Représentation de la série GeForce RTX 3080 GAMING TRIO expédiée depuis le début de la production :







Représentation de la série GeForce RTX 3080 VENTUS 3X livrée depuis le début de la production :







TECHPOWERUP