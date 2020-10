ROCCAT annonce les souris gamer Burst Pro et Burst Core.



ROCCAT, la marque d'accessoires de jeu pour PC basée à Hambourg, en Allemagne, de Turtle Beach, a dévoilé aujourd'hui sa toute nouvelle souris de jeu Burst Pro pour PC. La Burst Pro est la première souris de ROCCAT à lancer son commutateur optique Titan, qui - comme les claviers Vulcan Pro et TKL Pro récemment annoncés - offre aux joueurs sur PC un avantage concurrentiel en offrant des performances précises et ultra-rapides. La souris de jeu Burst Pro de ROCCAT enregistre les clics jusqu'à 100 fois plus rapidement que les souris de jeu mécaniques standard, et les commutateurs basés sur la lumière ont également une durée de vie plus longue.











Le Burst Pro est conçu avec une nouvelle forme symétrique et ergonomique, et sa coque en nid d'abeille translucide unique réduit le poids à 68 g extrêmement léger tout en mettant en valeur l'éclairage intelligent AIMO de ROCCAT comme jamais auparavant.



La souris de jeu Burst Pro PC de ROCCAT est également la première à proposer des patins 100% pur PTFE traités thermiquement et un câble PhantomFlex pour un jeu haute performance et sans restriction sur tout type de tapis de souris. Le Burst Pro sera disponible chez les détaillants participants du monde entier le 30 octobre 2020 au prix de : 54,99 euros.



"Le Burst Pro offre notre dernière technologie Titan Optical Switch la plus réactive dans une souris symétrique et extrêmement légère qui donnera à tout joueur PC un avantage de vitesse sur la concurrence", a déclaré René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des produits PC chez Turtle Beach .



«En plus d'être l'une des souris les plus rapides et les plus esthétiques, la coque en nid d'abeille couverte unique du Burst Pro en fait l'une de nos souris les plus légères à ce jour, tandis que le revêtement translucide offre une vitrine attrayante de notre éclairage AIMO et empêche la poussière et la saleté d'entrer. Vous avez gagné Je ne trouve rien d'autre. "



La Burst Pro est née du désir de ROCCAT de créer une toute nouvelle souris symétrique qui utilise la dernière technologie de la marque PC, tout en libérant tout le potentiel de son moteur d'éclairage intelligent AIMO. En ce qui concerne les jeux sur PC, la vitesse est un facteur extrêmement important, et le commutateur optique Titan offre un taux de réponse plus rapide jusqu'à 100 fois plus rapide que les souris mécaniques standard en raison de l'actionnement ultra-précis basé sur la lumière, ainsi que beaucoup plus longtemps sur une durée de vie globale de 100 millions de clics.



De plus, le commutateur optique Titan résout également le problème trop courant du «double-clic» que les commutateurs mécaniques traditionnels rencontrent jusqu'à la fin de leur durée de vie. Pour offrir les meilleures performances possibles, le Burst Pro dispose également du capteur optique Owl-Eye de ROCCAT avec DPI réglable jusqu'à 16000.



La Burst Pro est également la première souris à présenter une conception légère en nid d'abeille qui a été recouverte d'une coque solide et translucide et comprend des boutons enduits UV pour une durabilité accrue et une protection contre les éléments. ROCCAT s'est également concentré sur les poignées latérales de la souris en ajoutant une texture hexagonale brillante, ce qui permet une prise en main parfaite lorsqu'il est combiné avec les boutons enduits UV. Le Burst Pro sera disponible en Ash Black et Arctic White, et le nouveau design présente avec brio l'éclairage intelligent AIMO de ROCCAT tout en maintenant le poids de la souris à 68 grammes.



Pour compléter la vitesse exceptionnelle et la sensation de légèreté de la souris, et pour offrir aux joueurs la sensation d'une totale liberté de mouvement, le Burst Pro est doté de patins en PTFE 100% pur traité thermiquement qui glisseront en douceur sur n'importe quelle surface de tapis de souris. Pour éviter d'utiliser un élastique de souris et pour offrir une expérience quasi-sans fil, le Burst Pro dispose également du câble PhantomFlex, qui est flexible et léger, et disparaît pratiquement pendant l'utilisation sans enchevêtrement ou enchevêtrement.



En plus du Burst Pro, ROCCAT a développé le Burst Core comme une autre option qui offre la technologie de qualité professionnelle signature de ROCCAT à un prix attractif. La souris de jeu Burst Core PC est dotée d'un capteur PAW3331 PixArt de 8500 DPI et d'une coque en nid d'abeille solide. Le Burst Core sera disponible à partir du 16 novembre 2020 pour un PDSF de 34.99 euros.



