CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Phalanx V2 ARGB.















La Phalanx V2 Midi-Tower s'appuie sur la gamme de boîtiers Kolink avec un nouveau modèle ARGB-LED élégant avec un panneau latéral en verre trempé articulé et une façade en aluminium brossé avec une découpe en maille. Quatre ventilateurs PWM de 120 mm avec éclairage ARGB sont préinstallés.



Celles-ci sont particulièrement élégantes contre le noir foncé de l'intérieur élégant de la Phalanx V2. Un concentrateur fourni permet de contrôler la vitesse et l'éclairage des ventilateurs, directement via la carte mère ou la télécommande (également fournie).



Dans l'ensemble, ces caractéristiques et le design frappant et attrayant du Phalanx V2 en font un boîtier exceptionnel qui peut être associé à une multitude d'options de montage pour les ventilateurs, les appareils de refroidissement à l'eau et de stockage.



Les caractéristiques du Kolink Phalanx V2 en un coup d'œil :







- Étui design noir pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Panneau latéral et avant en verre trempé à charnière avec découpe en filet,

- Quatre ventilateurs ARGB à double anneau PWM 120 mm adressables numériquement préinstallés, 6 possibles au total,

- Panneau E/S avec 2x USB 2.0/1x USB 3.0 et entrée/sortie audio HD,

- Prend en charge trois radiateurs aux formats 120 mm, 240 mm et 280 mm,

- 2 supports de stockage 3,5 ou 4 x 2,5 pouces,

- Prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 37 cm de long et les refroidisseurs de processeur de 16 cm de hauteur,

- Contrôle de la carte mère ARGB à l'aide des cartes mères Asus, MSI et Asrock,

- Câble adaptateur inclus pour connecter le contrôleur ARGB aux cartes mères Gigabyte.



Quatre ventilateurs ARGB à double anneau PWM préinstallés et un côté en verre trempé :







Equipé de 7 slots PCI, le châssis du Kolink Phalanx V2 est en acier et le côté gauche porte une jolie vitre en verre trempé. Ce n'est pas seulement fixé avec des vis; il se déplie facilement grâce à deux charnières. La partie inférieure est entièrement couverte par un carénage qui permet de dissimuler le bloc d'alimentation et tout câblage moins qu'élégant. Les deux baies de lecteur 3,5 ou 2,5 ″ se trouvent également ici. Il y a également de la place pour 2 autres disques 2,5 pouces à l'arrière du boîtier en utilisant les trous pré-percés.



Pour assurer une excellente circulation de l'air, le boîtier propose quatre ventilateurs PWM de 120 mm préinstallés avec éclairage ARGB-LED adressable numériquement, ainsi que des bandes de maille à l'avant du boîtier. Trois ventilateurs sont installés à l'avant du boîtier, ce qui signifie qu'ils sont visibles à travers la maille à l'avant. L'un est situé à l'arrière. Tous les ventilateurs sont connectés au hub de ventilateur/contrôleur RVB inclus. Les ventilateurs comportent 8 LED sur le bord intérieur et 16 sur le bord extérieur. Cela leur permet de générer plusieurs effets accrocheurs et impressionnants.







De plus, l'éclairage ARGB peut être contrôlé à l'aide de la télécommande fournie, du commutateur de réinitialisation sur le panneau d'E/S ou via la carte mère directement. Le haut du boîtier permet d'installer deux ventilateurs supplémentaires de 120 mm ou 140 mm. Pour ceux qui préfèrent généralement des ventilateurs plus gros, le boîtier prend en charge l'installation de trois ventilateurs de 140 mm à l'avant à la place de ventilateurs de 120 mm si vous préférez.



Design d'intérieur ingénieux







Les ouvertures judicieusement placées dans le plateau de la carte mère permettent une gestion des câbles exceptionnellement propre et ordonnée. Si les utilisateurs le souhaitent, l'avant et le dessus du boîtier sont tous deux capables de contenir un radiateur jusqu'à 280 mm. L'arrière du boîtier contient naturellement également un radiateur de 120 mm si nécessaire. Afin de protéger l'intérieur du boîtier et vos composants durement gagnés de la poussière, le boîtier comprend des filtres de ventilateur magnétiques en haut, en bas et à l'avant. Cela les rend faciles à enlever et à nettoyer. Des cartes graphiques jusqu'à 37 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 16 cm de hauteur conviendront à ce boîtier. Les blocs d'alimentation peuvent mesurer jusqu'à 24 cm de long.



Le panneau d'E/S est situé sur le dessus du Kolink Phalanx V2 et fournit une entrée/sortie audio, un port USB 3.0 et deux connecteurs USB 2.0. Un bouton dédié permet également de parcourir les modes d'éclairage lorsqu'il est connecté au hub ARGB. (Bien qu'il soit également possible de connecter le concentrateur à la carte mère et de contrôler l'éclairage via un logiciel ou la télécommande incluse.)



Le hub lui-même propose dix connecteurs pour ventilateurs à 6 broches avec éclairage LED adressable numériquement. De plus, il existe deux connecteurs à utiliser avec des bandes LED avec des connexions 5VDG sous la forme d'un connecteur à 3 broches. Un adaptateur fourni permet également aux utilisateurs de connecter le contrôleur à des cartes mères Gigabyte en plus des cartes mères de MSI et Asus.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible sur le site de CASEKING en date du 07 Octobre 2020.



Le prix est de : 84.90 euros.



Pour faire une pré-commande ou pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING