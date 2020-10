ENERMAX nous propose : Les MarbleBron.



Enermax a déployé aujourd'hui la gamme MarbleBron de blocs d'alimentation de milieu de gamme. Disponibles en modèles 550 W, 650 W et 750 W, ces blocs d'alimentation offrent un câblage modulaire partiel avec une efficacité 80 Plus Bronze. Sous le capot, ces unités offrent une commutation CC-CC, un APFC et une protection contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Une conception de rail simple +12 V est utilisée sur les trois modèles, avec un rail principal de 45 A sur le modèle 550 W, un rail 54 A sur le modèle 650 W et un rail 62 A sur le modèle 750 W.







Une autre caractéristique clé du MarbleBron est l'utilisation d'un ventilateur à pression statique de 120 mm de haut avec «Smart Air Control», avec une sortie de bruit du bloc d'alimentation évaluée à 14 dBA avec une charge inférieure à 40%. Les modèles 550 W et 650 W n'offrent qu'un seul connecteur EPS 4 + 4 broches, tandis que le modèle 750 W en offre deux. Les modèles 650 W et 750 W offrent quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches, tandis que le 550 W en offre deux.



La société n'a pas révélé d'informations sur la garantie ou les prix.



TECHPOWERUP