HyperX augmente la densité de la DRAM avec la nouvelle gamme Impact SODIMM DDR4.



HyperX a lancé sa gamme Impact de DRAM DDR4, qui se vante de densités de mémoire élevées par clé pour les configurations à espace restreint telles que les ordinateurs portables ou les PC SFF. Les nouveaux SODIMM Impact sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 32 Go par clé, ce qui devrait permettre aux utilisateurs d'installer jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 dans leur système. Tous les Impact SODIMM fonctionnent à 1,2 V, permettant ainsi une consommation électrique relativement faible.











Les fréquences de fonctionnement disponibles sont de 2400 MHz (15-15-15) ; 2666 MHz (16-18-18); 2933 MHz (17-19-19) ; et 3200 MHz (20-22-22) - les synchronisations sont légèrement lâches, mais c'est à prévoir à ces densités et, plus important encore dans l'espace et/ou les environnements soumis à des contraintes de refroidissement, la tension. Les SODIMM HyperX Impact sont disponibles en modules simples, en kits à deux canaux et en kits à quatre canaux.



Les pris commencent à 77 Dollars pour un module de 16 Go fonctionnant à 2400 MHz, et plafonne apparemment à 358.99 Dollars pour 2 modules de 32 Go à 3200 MHz.



TOM'S HARDWARE