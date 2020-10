Premiers signes de la surface des processeurs AMD Zen 3 «Vermeer», testés par Ryzen 7 5800X.



AMD se prépare à lancer la nouvelle itération de processeurs de bureau basés sur le dernier cœur Zen 3, nommé Vermeer. Le 8 octobre, AMD tiendra la présentation et offrira à nouveau les dernières avancées technologiques à sa plate-forme de bureau. La dernière génération de processeurs fera partie de la série 5000, en contournant le schéma de dénomination de la série 4000 qui devrait suivre, étant donné que la génération précédente était étiquetée comme la série 3000 de processeurs. Néanmoins, AMD va apporter un nouveau cœur Zen 3 avec ses processeurs, ce qui devrait apporter des gains IPC modestes. Il sera fabriqué sur le nœud de fabrication 7 nm + de TSMC, ce qui offre une amélioration supplémentaire de l'efficacité énergétique et de la densité des transistors.







Aujourd'hui, nous avons obtenu la première référence du prochain processeur Ryzen 7 5800X d'AMD. Grâce au populaire leaker matériel, TUP APISAK, nous avons la première référence du nouveau processeur Vermeer, par rapport au dernier et meilleur d'Intel, le Core i9-10900K. Le processeur AMD est un modèle à huit cœurs et seize threads par rapport au processeur Intel 10C/20T.



Bien que nous ne connaissions pas les horloges finales du processeur AMD, nous pourrions supposer que l'échantillon d'ingénierie a été utilisé et nous pourrions voir des performances encore plus élevées. Ci-dessous, vous pouvez voir les performances du processeur et comment il se compare à Intel.



D'après les chiffres indiqués, nous pouvons nous attendre à ce qu'AMD soit un nouveau roi du jeu, car les chiffres sont très proches d'Intel. Le résultat de lot moyen pour le Ryzen 7 5800X était de 59,3 FPS et en ce qui concerne les trames de processeur, il a réussi à obtenir 133,6 FPS. Intel a le mieux réussi à atteindre en moyenne 60,3 FPS et 114,8 FPS à partir des fréquences d'images du processeur. Les deux systèmes ont été testés avec les GPU GeForce RTX 2080 de NVIDIA.



TWITTER (TUM APISAK)