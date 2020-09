TECHPOWERUP nous propose le test des : HP V8 DDR4-3600 MHz CL18 1x8 GB.



Les kits de mémoire haute performance ont évolué au cours des dernières années, à la fois en termes de style et de technologie. Le style s'est déplacé vers des dissipateurs de chaleur plus lourds, des barres lumineuses LED et un logiciel de contrôle RVB sophistiqué. La technologie a fait ce qu'elle fera inévitablement en produisant des vitesses et des densités plus élevées à un coût généralement inférieur à mesure que la DDR4 a mûri. Alors que certains déploreraient les tendances de conception actuelles, je pense qu'elles sont bénéfiques en général, offrant une plus grande flexibilité de construction et mettant plus de contrôle entre les mains de l'utilisateur. Il y a, bien sûr, toujours des exceptions.



Lorsque vous parlez de mémoire haute performance, HP n'est peut-être pas un nom qui figure sur votre radar. Bien que HP soit un intégrateur de systèmes massif avec une longue histoire, la marque s'est rarement intéressée au marché du bricolage. Ce fut une surprise lorsque HP a dévoilé le design des V6 et V8, ses nouvelles lignes de mémoire haute performance, l'année dernière. La gamme HP V6 et V8 est en fait produite par le partenaire commercial HP BIWIN Storage, un grand OEM chinois avec 25 ans d'expérience dans le domaine du stockage et de la microélectronique. HP leur a accordé l'autorisation de produire des kits de mémoire à leur nom.







Le kit HP V8 que j'ai pour tester aujourd'hui est l'un de leurs kits de milieu de gamme: 8 Go (1x 8 Go) 3600 MHz à 18-20-20-40 timings et 1,35 V. 3600 MHz est devenu le nouvel étalon-or pour Ryzen builds, orientant une nouvelle attention vers les kits de mémoire ciblant une spécification auparavant obscure. Voyons comment le HP V8 résiste dans ce segment ultra-compétitif !



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP