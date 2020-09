AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.9.2 bêta.



AMD a publié la dernière version du Radeon Software Adrenalin 2020 Edition.



La version 20.9.2 beta introduit l'optimisation pour le jeu :





"Star Wars : Squadrons"



Elle y ajoute trois nouvelles extensions d'API Vulkan et introduit un certain nombre de correctifs. Pour commencer, 20.9.2 ajoute la prise en charge de VK_KHR_buffer_device_address, VK_EXT_robustness2 et VK_EXT_shader_image_atomic_int64, en ajoutant à l'ensemble de fonctionnalités de l'API pris en charge par les GPU AMD.



Certains jeux présentant un bug intermittent avec les GPU de la série RX 5000 ont été corrigés. L'échec de l'activation de Radeon FreeSync après les mises à jour du pilote sans redémarrage du système a été corrigé. "X-Plane 11" rencontrant des plantages lorsqu'il était joué avec son moteur de rendu Vulkan a été corrigé. L'artéfact "DOOM VFR" avec les GPU de la série RX 5000 a été corrigé. La superposition des métriques de performances qui ne s'activait pas après le réveil du système après la veille a été corrigée.



Le bug des textures noires "Call of Duty : WWII" en mode zombies a été corrigé. La corruption d'affichage des blocs dans "Detroit: Become Human" a été corrigée. La corruption vidéo verte lors de l'utilisation de l'application Windows 10 Films et TV pour éditer des vidéos a été corrigée.



Un bogue avec les métriques de performances VRAM ne s'affichant pas correctement a été corrigé. Le scintillement du bureau Windows avec HDR activé a été corrigé. "World of Warcraft" subissant une corruption d'affichage avec AA activé, avec le moteur de rendu DirectX 12, a été corrigé.



Les changements apportés sont les suivants :



- Assistance pour STAR WARS : Squadrons.



Ajout du support Vulkan



- VK_KHR_buffer_device_address : cette extension est utilisée pour interroger l'adresse de périphérique d'un tampon pour permettre l'accès du shader au stockage de ce tampon via l'extension SPV_KHR_physical_storage_buffer SPIRV.

- VK_EXT_robustness2 : cette extension fournit des restrictions plus strictes pour la gestion des lectures et des écritures hors limites. Il spécifie que les lectures hors limites doivent renvoyer des zéros et les écritures hors limites doivent être supprimées. Cette extension ajoute également la prise en charge des descripteurs nuls.

- VK_EXT_shader_image_atomic_int64 : cette extension étend la prise en charge atomique d'entiers 64 bits existante aux images, ce qui fournit un accès plus efficace que les tampons. Cela permet aux applications d'améliorer rapidement leurs performances avec des modifications mineures de leur code.



Problèmes résolus



-Certains jeux peuvent présenter des bégaiements intermittents pendant le jeu sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Radeon FreeSync peut ne pas s'activer après la mise à jour du logiciel Radeon sans redémarrage du système.

- Un scintillement de l'écran peut être observé lorsque MSI Afterburner est en cours d'exécution ou activé sur le système.

- X-Plane 11 peut rencontrer un blocage ou une panne de l'application lors de l'utilisation de l'API Vulkan.

- DOOM VFR peut subir une corruption ou des artefacts dans le jeu sur les configurations système de la série Radeon RX 5000.

- La superposition des mesures de performances peut ne pas s'ouvrir ou apparaître une fois que le système est sorti de veille.

- Call of Duty : WWII peut rencontrer des textures noires sur le sol ou les murs en mode de jeu zombies.

- Une corruption par blocs peut être observée à Detroit: Become Human sur certains produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- L'utilisation de l'application Films et TV pour éditer des clips vidéo peut entraîner une corruption verte dans les clips.

- Les mesures de performances peuvent signaler des valeurs incorrectes pour l'utilisation actuelle de la VRAM après une période de jeu prolongée.

- Lorsque le HDR est activé, le bureau Windows peut ressentir un scintillement et l'exécution d'un changement de tâche pendant un jeu peut entraîner un délavage ou une saturation des couleurs.

- World of Warcraft peut rencontrer des problèmes de corruption avec l'anti-aliasing activé sur l'API DirectX 12.

- Le lancement du logiciel Radeon après une mise à niveau du pilote peut faire apparaître le dialogue Auto OC avec «0 Mhz» lorsque la fonction Auto OC a été précédemment activée sur les produits graphiques de la série Radeon RX Vega.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



AMD