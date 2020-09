Lenovo présente le ThinkPad X1 Nano et annonce la disponibilité du ThinkPad X1 Fold.







Lenovo annonce la disponibilité de son dernier ajout à son portefeuille premium X1 - le Lenovo ThinkPad X1 Nano. Lenovo annonce également la disponibilité du Lenovo ThinkPad X1 Fold, l'expédition commence la semaine prochaine.



Lenovo ThinkPad X1 Nano : le ThinkPad le plus léger jamais conçu



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le Lenovo ThinkPad X1 Nano ne pèse que 907 grammes avec de superbes performances et fonctionnalités. Le X1 Nano contient un écran 2K de 13 pouces avec une couverture sRGB à 100%, des cadres étroits et un rapport hauteur/largeur de 16:10 offrant de superbes visuels. Il contient quatre haut-parleurs et prend en charge les technologies audio Dolby Vision et Dolby Atmos avec quatre microphones à 360°.



Le ThinkPad X1 Nano est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe. Il dispose également de la connectivité Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6 et de la 5G en option. Le ThinkPad X1 Nano est le premier ThinkPad à proposer une suite mise à jour de fonctionnalités de sécurité ThinkShield IA et biométriques, prenant en charge une gamme de fonctionnalités de reconnaissance vocale et de détection de présence humaine.



Le Lenovo ThinkPad X1 Nano devrait être disponible au quatrième trimestre 2020, les prix commencent à 1 399 Dollars.



Lenovo ThinkPad X1 Fold



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le ThinkPad X1 Fold est le premier du genre avec sa capacité à s'adapter à de nouveaux modèles de travail à distance, de bureau et hybrides. Le X1 Fold est maintenant disponible à la commande avec des accessoires en option, notamment le clavier Bluetooth Mini Fold, le Lenovo Mod Pen et le support Lenovo Easel.



Le Lenovo X1 Fold fournit un écran 2K pliable de 13,3 pouces et ne pèse que 990 grammes. Le ThinkPad X1 Fold ressemble plus à un carnet de croquis qu'à un ordinateur portable, il est compact, élégant et fonctionnel. Il est alimenté par les processeurs Intel Core de 10e génération, 8 Go de mémoire et jusqu'à 1 To de stockage SSD PCIe. Le X1 Fold est doté d'une connectivité Wi-Fi 6 et d'un réseau 5G en option.



Le ThinkPad X1 Fold avec Windows 10 est disponible à la commande maintenant et sera expédié dans quelques semaines, avec des prix commençant à 2 499 Dollars.



