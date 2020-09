SilverStone annonce la gamme IceGem de refroidisseurs de processeur liquides AIO.



SilverStone a déployé aujourd'hui la gamme IceGem de refroidisseurs de processeur liquides tout-en-un, en boucle fermée. L'IceGem est disponible en trois variantes en fonction de la taille du radiateur, l'IceGem 360 (360 mm x 120 mm), l'IceGem 280 (280 mm x 140 mm) et l'IceGem 240P (240 mm x 120 mm). Il est pertinent de noter ici que si les radiateurs des variantes 360 et 280 ont une épaisseur de 28 mm, le 240P se distingue par un radiateur plus épais de 38 mm.















La série IceGem est caractérisée par une grande unité de bloc-pompe quelque peu octogonale avec un ornement de diffuseur ARGB acrylique en forme de couronne en cristal sur le dessus ; Tubes gainés en nylon, conception de bloc-pompe triphasé 6 pôles de dernière génération et grande plaque froide rectangulaire qui a une surface suffisante pour couvrir même les plus grands processeurs AMD Threadripper. Les trois variantes de la série prennent en charge les sockets TR4 et sTRX4, en plus des LGA1200/115x, AM4 et LGA2066.











Le radiateur est doté d'un finnage en aluminium et, selon le modèle, de deux ou trois ventilateurs à pression optimisée avec éclairage ARGB. Les variantes 240P et 360 comprennent des ventilateurs de 120 mm qui tournent entre 600 et 2200 tr/min, poussant jusqu'à 93,4 CFM de flux d'air, 3,18 mm de pression statique H₂O et 7,3 à 36,6 dBA de bruit de sortie, chacun.



Les ventilateurs de 140 mm inclus avec la variante 280 tournent à 600 à 1600 tr/min, poussant jusqu'à 99,20 CFM de débit d'air, à une pression statique de 3,1 mm H₂O et un bruit de sortie de 9,8 à 23,4 dBA. SilverStone évalue la variante 240P comme étant capable de supporter des charges thermiques allant jusqu'à 280 W, la variante 280 jusqu'à 320 W et la variante 360 supérieure jusqu'à 350 W.Les trois variantes sont couvertes par des garanties de 3 ans, bien que dans certaines marchés, la garantie pourrait être aussi élevée que 5 ans.



L'IceGem 240P est au prix de 139.99 Dollars, l'IceGem 280 à 159.99 Dollars et l'IceGem 360 à 169.99 Dollars.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP