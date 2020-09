Genesis annonce le clavier de jeu Rhod 500 RGB.



Rhod 500 RGB est le dernier clavier de Genesis. L'ensemble comprend un logiciel qui permet d'enregistrer des macros et de créer des profils, ainsi qu'un éclairage à six zones. L'ensemble de la conception est enfermé dans un boîtier en aluminium qui peut résister à beaucoup. Le Genesis Rhod 500 RGB est un clavier de jeu programmable.



Fermé dans un boîtier en aluminium, l'appareil est durable et fonctionnel. Le fabricant l'a équipé d'un éclairage à six zones, afin que les utilisateurs puissent créer leur atmosphère unique pour leur station de jeu. Les paramètres peuvent être contrôlés via le logiciel joint. Il permet aux utilisateurs d'attribuer des fonctions aux touches, de créer des macros, de bloquer la touche Windows, ainsi que de modifier les touches fléchées et WSAD.







Les propriétaires peuvent enregistrer leurs paramètres dans la mémoire intégrée. Le clavier de jeu Genesis Rhod 500 RGB offre un anti-ghosting pour 19 touches. Pour cette raison, même si deux personnes utilisent le clavier en même temps, elles seront toujours satisfaites de l'expérience. Les commandes multimédias sont faciles grâce aux 12 touches multimédias. L'ensemble est basé sur des pieds antidérapants, qui empêchent l'appareil de bouger.



Spécifications techniques :



- modèle: Rhod 500 RGB,

- type de clavier : jeu,

- mécanisme : membrane,

- nombre de clés : 104,

- nombre de touches multimédia : 12,

- taille : 466 x 159 x 36 mm,

- communication : câble USB de 1,8 m,

- systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Android.



Le Genesis Rhod 500 RGB utilise un mécanisme à membrane. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent s'attendre à une efficacité élevée et à un fonctionnement silencieux.



Le prix suggéré a été fixé à 23 euros.



TECHPOWERUP