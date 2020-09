APC by Schneider Electric lance un onduleur Back-UPS Pro Gaming.



Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui le lancement prochain en octobre 2020 de l'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming, un onduleur élégant et à la pointe de la technologie pour protéger équipement de jeu et maintenez leur connexion grâce à des irrégularités de puissance, gardant les joueurs dans le jeu.



En tant que premier onduleur conçu pour les équipements de jeu en pensant aux joueurs, l'onduleur de jeu APC Back-UPS Pro offre une protection d'alimentation ininterrompue, même pendant les pannes de courant et offre 12 lumières LED RVB personnalisables permettant aux joueurs de faire correspondre leurs conceptions uniques de PC et de console de jeu.







"Les joueurs cherchent à être les meilleurs et ils méritent la meilleure protection pour leur équipement. C'est pourquoi nous sommes ravis d'offrir à ces joueurs assidus et assidus la tranquillité d'esprit que leurs consoles ou PC de jeu seront en sécurité. , même en cas de panne de courant », a déclaré Christian Enriquez, Global Product Marketing Manager chez Schneider Electric.



«APC by Schneider Electric, le leader mondial de la protection de l'alimentation depuis plus de 30 ans, a toujours été à la pointe de la technologie de protection de l'alimentation, et est fier de présenter le tout premier onduleur conçu depuis le tout début pour les joueurs. apportez une protection électrique de première classe à l'arène des jeux et nous sommes impatients d'être une classe de support solide pour les joueurs du monde entier. "







Alors que les joueurs investissent davantage dans leur équipement et passent plus de temps à gagner des jeux, il est essentiel de protéger les deux. Les joueurs sont protégés par une alimentation de secours par batterie à onde sinusoïdale et un AVR (régulateur de tension automatique) qui délivre le courant électrique plus doux requis par l'électronique sensible protégeant contre les irrégularités de puissance et les problèmes qui en résultent lors d'une panne.



L'ajout de l'onduleur de jeu APC Back-UPS Pro à leurs systèmes permet aux joueurs d'être sûrs qu'ils resteront :



- Protégé : une batterie de secours de jeu protège votre précieux système de jeu de plus de sept types différents d'interruptions de courant.

- Connecté : après avoir arrêté un jeu, le système continue d'alimenter un routeur et/ou un modem.

- Dans le jeu : si l'alimentation est interrompue ou perdue pendant le jeu, l'alimentation de secours permet aux joueurs de terminer un match et de récolter les récompenses qui ont autrement été perdues.







L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming est doté d'un cercle de réacteurs breveté qui fournit l'état de l'alimentation restante, des surtensions, des creux, des pannes de courant et des défauts de câblage du bâtiment visibles sous tous les angles. La régulation automatique de la tension protège contre les tensions sporadiques et irrégulières tout en aidant à prolonger la durée de vie des équipements de jeu. Disponible en deux couleurs - Arctic (BGM1500) et Midnight (BGM1500B) - et 12 lumières LED RVB personnalisables, les joueurs peuvent également facilement personnaliser le look pour l'adapter à leur configuration de jeu.



Le tout nouvel onduleur de jeu APC Back-UPS Pro comprend :



- Six prises de secours avec protection contre les surtensions qui alimentent instantanément les appareils électroniques sensibles, tels qu'une Xbox, une PlayStation, des PC, des téléviseurs ou des routeurs/modems, lors d'une coupure de courant

- Quatre prises supplémentaires de surtension uniquement pour se protéger contre les surtensions dangereuses et les «arrêts durs» qui peuvent endommager définitivement l'équipement

- Trois ports USB frontaux faciles d'accès pour recharger des appareils, comme un casque de jeu et un téléphone portable.



L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming sera disponible en précommande dans les magasins de détail du pays et en ligne sur Amazon, Newegg, B&H Photo et bientôt Best Buy et Microcenter.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP