FSP annonce la nouvelle série de blocs d'alimentation Hydro PTM PRO 80 Plus Platinum.



FSP, un fabricant mondial de blocs d'alimentation, a annoncé la série FSP Hydro PTM PRO. La série Hydro PTM PRO est disponible dans des puissances allant de 650 W à 1200 W, desservant les systèmes PC de milieu de gamme aux passionnés et les stations de travail - y compris les dernières cartes graphiques NVIDIA RTX 3000 Series - leur permettant de libérer tout le potentiel de leur matériel, tout en restant silencieux en fonctionnement.











S'appuyant sur son expérience industrielle, la série FSP Hyper PTM PRO est conçue pour durer, même dans des environnements difficiles, garantissant aux utilisateurs un fonctionnement fiable et durable qui se poursuit grâce à de nombreuses mises à niveau de PC. À l'extérieur, il présente un revêtement conforme «Off-Wet», tandis qu'à l'intérieur, ses circuits imprimés utilisent un revêtement à 3 couches. Ensemble, ils le protègent des dangers tels que la poussière, les taches et même les extrêmes d'humidité relative allant jusqu'à 95%.



Conception de qualité serveur hautes performances



En interne, la conception de qualité serveur de la série Hydro PTM PRO comprend des condensateurs électrolytiques longue durée de 105 ºC 100% fabriqués au Japon et utilise des barres de cuivre entre sa carte mère et sa carte fille pour augmenter l'efficacité de la conversion de puissance. Il adhère à une régulation de tension extrêmement stricte qui produit une tension de sortie avec une précision de +/- 1% à tout changement de charge, assurant la stabilité de la tension dans toutes les situations.



La conception Hydro PTM PRO rend la pleine puissance nominale entièrement accessible grâce à la conception à rail unique 12 V - idéal pour les nouvelles cartes graphiques NVIDIA RTX 3000 qui nécessitent jusqu'à 350 W de puissance de crête. Pendant ce temps, le circuit 5Vsb indépendant et haute puissance peut produire jusqu'à 3 A de puissance pour prendre en charge plusieurs appareils ou une charge rapide de smartphone, même lorsque le PC est éteint.



Refroidissement de qualité châssis et commutateur de ventilateur ECO



Une conception unique de dissipation thermique conduit la chaleur du circuit de commutation 12 V à travers tout le châssis, lui permettant de refroidir plus efficacement dans le flux d'air du système PC. Son grand ventilateur utilise un palier dynamique fluide de qualité supérieure pour un faible bruit et une longue durée de vie, tandis qu'à l'arrière du châssis, un commutateur active un mode semi-sans ventilateur qui ne met en marche le ventilateur que lorsque la charge interne dépasse 30%.



Classement 80 Plus Platinum



L'Hydro PTM PRO a été évalué 80 Plus Platinum efficacité, offrant une efficacité énergétique maximale jusqu'à 92%. La conception utilise un seul rail 12 V avec un module CC-CC et comprend une protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes pour une sécurité absolue du système et une stabilité opérationnelle.



Conception entièrement modulaire avec câbles en ruban



La conception entièrement modulaire simplifie l'installation et permet à la version PC d'utiliser uniquement les câbles nécessaires pour un résultat plus propre et plus ordonné. Les câbles à ruban plat rendent le routage des câbles plus simple, plus net et le profil minimal permet au flux d'air en cas d'être plus efficace. Sur les modèles 850 W, 1000 W et 1200 W, trois connecteurs d'alimentation CPU (8 + 4 broches EPS) sont disponibles pour répondre aux exigences des cartes mères haut de gamme, HEDT et station de travail. Les autocollants latéraux interchangeables permettent aux amateurs de bricolage et aux joueurs de faire correspondre le design et la couleur à la construction de leur PC.



Conformité aux dernières normes



L'Hydro PTM PRO est conforme aux dernières normes ATX12V v2.4 et EPS12V v2.92, prenant en charge la plate-forme PC Intel de dernière génération.



La conformité CEI 62368 garantit des normes de sécurité supplémentaires. Le groupe FSP a mis à niveau la majorité de ses alimentations électriques, y compris l'Hydro PTM PRO, à la nouvelle norme en vue des changements réglementaires.



Disponibilité



Le FSP Hydro PTM PRO est maintenant disponible dans le monde entier avec un prix de :



- 650w (Au prix de : 164.99 Dollars) : Cliquez ICI,

- 750w (Au prix de : 189.99 Dollars) : Cliquez ICI,

- 850w (Au prix de : 214.99 Dollars) : Cliquez ICI,

- 1000w (Au prix de : 249.99 Dollars) : Cliquez ICI,

- 1200w (Au prix de : 269.99 Dollars) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP