NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti est lancé après la RTX 3070.



Correct, Ti, et pas simple 3060. La GeForce RTX 3060 Ti a été confirmée par deux sources. Il n'y a actuellement aucune confirmation de la date de sortie du RTX 3060 no-Ti.







Le Ti serait basé sur le GPU 3070 encore une autre révision (GA104-200), le modèle non-Ti devrait comporter un troisième GPU Ampere, le GA106, qui n'est probablement pas encore prêt pour la sortie. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti comportera 4864 cœurs CUDA (seulement 1024 cœurs de moins que le RTX 3070).



Semblable au RTX 3070, ce modèle comportera 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps. La largeur du bus restera à 256 bits et cela devrait fournir 448 Go/s de bande passante. La date de lancement n'a pas encore été confirmée, mais les feuilles de route internes indiquent fin octobre.



Nous ne savons pas exactement pourquoi NVIDIA a décidé de lancer le modèle Ti en premier, mais cela pourrait être lié aux offres AMD dans le segment de milieu de gamme où un RTX 3060 n'offrirait tout simplement pas assez de concurrence. Ci-dessous un tableau graphique basé sur les spéculations.



