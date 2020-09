NVIDIA nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 456.55 WHQL.



Ces pilotes fournissent un support pour NVIDIA Reflex dans les titres à succès, Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone, ainsi que la meilleure expérience dans Star Wars : Squadrons. Le nouveau pilote Game Ready améliore également la stabilité de certains jeux sur les GPU RTX 30 Series.



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures, y compris les jeux de réalité virtuelle. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque ajustement des performances et chaque correction de bogue sont optimisés pour le meilleur gameplay le jour 1. Nous avons un fil de discussion ouvert sur ce pilote ici dans nos forums de discussion sur les pilotes Nvidia.



Nous proposons également le téléchargement DCH. Pour ceux qui s'interrogent, le pilote DCH est un pilote Microsoft DCH (Declarative Componentized Hardware supported apps) et fait référence à un nouveau package de pilotes Windows 10 préinstallé par OEMS implémentant le paradigme Microsoft Universal Driver. Bien que les fichiers des composants principaux de base restent les mêmes, la façon dont les pilotes DCH sont empaquetés diffère des pilotes hérités (standard) précédents. Nous recommandons le pilote normal (pas DCH).



Téléchargez les pilotes GeForce 452.55 WHQL, ces pilotes fournissent un support pour NVIDIA Reflex dans les titres à succès, Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone, ainsi que la meilleure expérience dans Star Wars : Squadrons. Le nouveau pilote Game Ready améliore également la stabilité de certains jeux sur les GPU RTX 30 Series.







Software modules



- nView - 200,93,

- Pilote audio HD - 1.3.38.35,

- Logiciel système NVIDIA PhysX - 9.19.0218,

- Expérience GeForce - 3.20.4.14,

- CUDA - 11.1,

- Panneau de configuration standard NVIDIA - 8.1.940.0,

- Panneau de configuration DCH NVIDIA - 8.1.958.0.



Correctifs du pilote Game Ready



- [Omniverse 2020.2.4496] : La corruption se produit après le passage de RTX Real-Time au RTX PathTraced renderer. [200649160],

- [Jeux Vulkan] : Le paramètre GeForce Experience> Performance> Latence de rendu reste parfois à 0 sur les jeux Vulkan. [3129618],

- Plusieurs moniteurs compatibles G-SYNC ont été supprimés de la liste compatible G-SYNC dans le pilote. [3130059],

- Il y a une légère augmentation de l'utilisation du processeur du journal des événements Windows. [200659659],

- Le service NVIDIA Container peut planter lors de la reprise du mode veille / hibernation du système. [200658281],

- [Notebook] : Le mode d'alimentation Performance ne peut pas être défini à partir du panneau de configuration NVIDIA [200657525].







