La Glorious PC Gaming Race Model O Wireless.



La Glorious PC Gaming Race Model O Wireless est une souris de jeu sans fil qui offre une expérience de jeu sans latence et un suivi précis. Le capteur BAMF développé par Glorious en coopération avec Pixart offre une très haute résolution de 19 000 DPI et permet des balayages de souris très rapides. Le capot supérieur de cette souris de jeu professionnelle a un motif en nid d'abeille frappant. Cela rend la souris très légère. La mécanique interne est éclairée par son éclairage RVB. Les commutateurs Omron durables sont responsables de la longue durée de vie du modèle O Wireless.



















La souris de jeu sans fil Glorious PC Gaming Race Model O en un coup d'œil :



- Souris de jeu sans fil précise et légère,

- Conception ambidextre et six boutons programmables,

- Capteur optique avec 19000 DPI pour une précision maximale,

- Taux d'interrogation de 1000 Hertz et temps de réponse de 1 ms,

- Pieds de souris à faible friction en PTFE,

- Surface mate pour une prise ferme,

- Batterie longue durée de 71 heures.



Souris de jeu sans fil Glorious PC Gaming Race Model O avec capteur BAMF



Le capteur BAMF moderne du Model O Wireless a été développé conjointement par Glorious PC Gaming Race et Pixart. Le capteur offre une haute résolution de 19000 DPI pour une précision extrêmement élevée, y compris la vitesse de suivi considérablement accrue de 400 IPS par rapport au modèle O standard.Avec une fréquence d'interrogation de 1000 Hz, les mouvements de la souris sont transmis sans délai, ce qui rend cette souris de jeu sans fil adaptée pour des mouvements très rapides.



Le Glorious PC Gaming Race Model O Wireless propose quatre préréglages DPI avec un bouton dédié pour basculer rapidement entre les profils. L'ajustement des valeurs DPI prédéfinies à l'aide de la suite logicielle Glorious Core est aussi simple que possible. Les grands pieds de glissement en PTFE garantissent un faible frottement, quelle que soit la surface sur laquelle la souris est utilisée.



Souris de jeu sans fil légère avec six boutons et éclairage RVB



La souris ambidextre a un total de six boutons programmables. En plus des deux boutons principaux et du bouton DPI en haut, il y a deux boutons de souris sur le côté gauche pour les droitiers. La molette de défilement peut également être cliquée. La conception ambidextre en général convient aux utilisateurs gauchers et droitiers.



Conçu de manière à ce que la main repose dans une position naturelle sur la souris, la pression exercée sur les doigts lors de la pression sur les touches est réduite et les mouvements inutiles sont évités. La forme ergonomique du Glorious PC Gaming Race Model O Wireless permet de longues sessions de jeu. Malgré la batterie intégrée et une très longue autonomie pouvant atteindre 71 heures, le modèle O Wireless ne pèse que 69 grammes.



Deux bandes LED RVB éclairent les côtés ainsi que l'intérieur de la souris, visibles à travers les nids d'abeilles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 16,8 millions de couleurs et un total de huit effets d'éclairage.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible sur le site de CASEKING à partir du 02 Décembre 2020.



Le prix sera de : 87.63 euros.



Pour plus d'informations sur la souris, allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



