Enermax lance la gamme de blocs d'alimentation d'entrée de gamme CYBERBRON : 500 W, 600 W, 700 W, 80 Plus Bronze.



Enermax a annoncé une nouvelle gamme de blocs d'alimentation d'entrée de gamme, qu'ils ont un peu maladroitement nommés CYBERBRON (ce n'est ni Cybertron ni Cyberborn, mais Cyberbron). Ce sont des affaires assez standard, avec une conception de câble non modulaire (bien que les câbles soient aplatis pour un acheminement plus facile), 80 plus la certification Bronze et des condensateurs électrolytiques japonais. Une conception simple + rail +12 V se trouve également sous le capot, tout comme un ventilateur de 120 mm.











Les protections de fonctionnement sont également assez standard : OVP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions), OPP (protection contre les surtensions), SCP (protection contre les courts-circuits) et OTP (protection contre les surchauffes). Les dimensions sont de 150 (L) x 86 (H) x 140 (P) mm. La version 700 W délivre 54 A sur le rail +12 V, 17 A sous + 5V et 19 A sous +3,3 V.Les connecteurs se tiennent sur 1x ATX 24, 2x EPS 8, 4x PCIe 6 + 2, 8x SATA, 4x Molex et 1x disquette.



Les prix :



- 500w : 56.99 euros,

- 600w : 66.99 euros,

- 700w : 76.99 euros.



- Pour plus d'informations sur la 500w : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations sur la 700w : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP