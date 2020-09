Les partenaires NVIDIA AIC clarifient le souci avec les RTX 3080/3090.



En ajoutant la disponibilité limitée aux problèmes de plantage des utilisateurs de bureau avec les dernières cartes graphiques RTX 3080/3090 de NVIDIA, des fleuves d'encre numérique ont été exécutés sur la dernière série RTX-30 de NVIDIA. Après avoir rendu compte de la «conception de base» du PG132 de NVIDIA et des choix et circuits de condensateurs spécifiques au fabricant, nous avons maintenant vu de nombreux partenaires AIC de NVIDIA répondre réellement à ce problème, clarifiant leurs choix dans cette partie spécifique de la carte RTX 30 conception, ainsi que les mesures qu'ils ont prises (le cas échéant) pour aider à résoudre les problèmes (qui sont donc confirmés comme étant quelque peu liés à ces choix de condensateurs, même s'ils ne sont pas la cause fondamentale).







Certaines AIC se sont prononcées sur ce problème, affirmant que leurs cartes n'avaient aucun problème; d'autres ont précisé qu'il y avait en effet des problèmes vérifiables dans certaines de leurs premières conceptions de cartes en raison de l'absence de MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitors), qui sont plus capables de filtrer les hautes fréquences que les POSCAP/SP-CAP (bien que ceux-ci aient d'autres caractéristiques qui les rendent souhaitables pour cette tâche).



NVIDIA, cependant, n'a toujours pas publié de déclaration sur ce problème, même si certains rapports font également état de plantages de cartes RTX 3080 FE. Des problèmes peuvent survenir en cas de nettoyage insuffisant des fréquences large bande à des fréquences de fonctionnement élevées (2 GHz +) pour les GPU GA-102.



Ces problèmes semblent quelque peu atténués dans les cartes comportant des composants MLCC sur leur conception, bien que cela ne signifie pas qu'elles sont automatiquement immunisées ou que c'est la racine du problème (on dit que cela pourrait être causé par des algorithmes Boost trop zélés conduisant les puces à l'erreur - fréquences de fonctionnement sujettes, mais il n'y a aucune preuve à ce sujet pour le moment). Les réponses des partenaires sont partagées après la pause, organisées par constructeur.



ASUS







ASUS a été l'un des fabricants à proposer une conception de condensateur entièrement MLCC avec ses cartes graphiques Strix Gaming OC, et n'a pas encore publié de déclaration. La société aurait détecté des problèmes dans ce domaine lors des tests internes de la série RTX 30 et a choisi de supprimer tout POSCAP/SP-CAP dans ses conceptions de plus haut niveau.



COLORFUL



Le fabricant a été le premier à signaler un problème à la presse. Les échantillons d'examen qui avaient déjà été envoyés ont ensuite été rappelés.



EVGA



Récemment, il y a eu des discussions sur la série EVGA GeForce RTX 3080.



Au cours de nos tests de contrôle qualité de production en série, nous avons découvert qu'une solution complète 6 POSCAP ne pouvait pas passer les tests d'applications du monde réel. Il a fallu près d'une semaine d'efforts de R&D pour trouver la cause et réduire les POSCAP à 4 et ajouter 20 bouchons MLCC avant l'expédition des cartes de production, c'est pourquoi la série EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 a été retardée au lancement. Aucune carte EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 de production POSCAP n'a été livrée.



Mais, en raison du manque de temps, certains des réviseurs ont reçu une version de pré-production avec 6 POSCAP, nous travaillons avec ces réviseurs directement pour remplacer leurs cartes par des versions de production.

La série EVGA GeForce RTX 3080 XC3 avec 5 POSCAPs + 10 MLCC est assortie sans problème aux spécifications XC3.



Notez également que nous avons mis à jour les photos des produits sur EVGA.com pour refléter les composants de production livrés aux joueurs et aux passionnés depuis le premier jour du lancement du produit. Une fois que vous avez reçu la carte que vous pouvez comparer vous-même, EVGA se tient derrière ses produits!

- Jacob Freeman, forums EVGA.



GAINWARD



Annonce sur les condensateurs SP-CAP et les condensateurs MLCC des produits de carte graphique Gainsun série 30



Chers joueurs consommateurs de Gainward :



Merci aux amis qui ont acheté et soutenu Gainward. Récemment, nous avons reçu la voix des demandes des acteurs du marché. De nombreux acteurs sont très préoccupés par les produits de la série 30 qui viennent de sortir de notre société. En ce qui concerne l'utilisation spécifique des condensateurs à l'arrière de la puce, nous expliquons ici la situation:



Toutes les cartes graphiques RTX 3080 10 Go commercialisées par Gainward utilisent actuellement 5 condensateurs SP-CAP à l'arrière de la puce et 10 condensateurs MLCC. Les versions actuellement sur le marché sont toutes les versions commerciales originales.



Toutes les cartes graphiques RTX 3090 commercialisées par Gainward utilisent actuellement 4 condensateurs SP-CAP à l'arrière de la puce et 20 condensateurs MLCC. Les versions actuellement sur le marché sont toutes les versions commerciales originales.



En tant que partenaire AIC à long terme de Nvidia, Gainward a toujours adhéré à la norme de produit pour concevoir et produire entièrement selon les exigences de Nvidia. Par conséquent, actuellement, les acteurs sont préoccupés par le problème des condensateurs et des pannes de nouveaux produits sur Internet. Actuellement, Gainward n'a pas généré de tels commentaires.



En outre, tous les produits de carte graphique Gainward prennent en charge une garantie de trois ans et un service de garantie personnelle. Merci aux consommateurs et aux joueurs pour votre soutien et votre amour pour Gainward.



(traduction automatique du chinois).



GALAX



À propos des condensateurs SP-CAP et des condensateurs MLCC des produits GALAXY RTX 3080/3090.



Chers amis joueurs :



Bonjour à tous. Récemment, de nombreux utilisateurs sont venus se renseigner sur l'utilisation spécifique des condensateurs à l'arrière de la série de puces graphiques GALAXY RTX 3080/3090. Après vérification, à propos du RTX 3080/3090 publié par GALAXY.



Les condensateurs utilisés à l'arrière de la puce modèle sont les suivants :



1. Produit GALAXY RTX 3080 Heijiang/Metal Master, le nombre de condensateurs SP-CAP à l'arrière de la puce: 5, le nombre de condensateurs MLCC: un ensemble de 10. Cette version est actuellement en vente et est la version commerciale originale.



2. Produit GALAXY RTX 3090 General/Metal Master, le nombre de condensateurs SP-CAP à l'arrière de la puce: 4, le nombre de condensateurs MLCC: deux groupes de 20. Cette version est actuellement en vente et est la version commerciale originale.



3. Échantillons de production d'essai GALAX RTX 3090 GAMER, actuellement seulement 6 pièces sont entre les mains des médias et de KOL. Le premier lot de cet échantillon utilise 6 condensateurs SP-CAP. Après confirmation, les produits GAMER officiellement produits et vendus seront utilisés pour les matériaux des condensateurs. Apportez des améliorations d'optimisation. Remarque : ce produit n'est actuellement pas en vente.



Je suis très reconnaissant aux joueurs et amis pour leur soutien et leur amour pour GALAXY. GALAXY est également cohérent dans sa recherche de la qualité des produits. Notre mission glorieuse est de vous fournir un matériel meilleur et plus solide. En outre, la gamme complète actuelle de produits de cartes graphiques GALAXY prend en charge une garantie de trois ans et un service de garantie personnelle. Si vous avez d'autres doutes ou questions, n'hésitez pas à nous laisser un message pour discuter, merci !



(traduction automatique du chinois).



MSI



MSI a reconnu le problème lors de la diffusion en direct MSI Insider, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un problème de pilote. Dans notre examen approfondi, nous avons constaté que MSI utilise un seul ensemble de 10 condensateurs MLCC et 5 POSCAP/SP-CAP dans leur conception.



MSI aurait discrètement mis à jour sa page produit RTX 3080 Gaming X Trio, indiquant qu'un changement technique a été apporté à la conception de leurs cartes. Alors que précédemment les propres photos de MSI des circuits à l'arrière du PCSB des cartes ne montraient qu'une conception de matrice 5x POSCAP/SP-CAP et 1x MLCC (vous pouvez voir cette conception exacte dans notre revue du MSI RTX 3080 Gaming X Trio), Les nouvelles images de la page produit présentent désormais une mise à jour de la conception des baies 4x POSCAP/SP-CAP et 2x MLCC, exactement comme celle de NVIDIA FE. Ce changement a été effectué en silence, et cela signifie probablement que de nouvelles révisions des cartes sont déjà expédiées.



J'écris, car lorsque l'on charge la page produit de MSI pour le RTX 3080 Gaming X Trio, l'image de l'arrière du PCB n'est plus disponible. Cependant, la même image est disponible dans la carte graphique RTX 3090 Gaming X Trio de la société, qui présentait déjà cette conception 4x POSCAP/SP-CAP et 2x MLCC. En fait, MSI a maintenant supprimé la photo de la plaque arrière de tous ses produits RTX 3080.







ZOTAC



ZOTAC est le seul AIC dont nous avons examiné une carte qui utilise une solution complète 6x POSCAP/SP-CAP, absente de toute matrice de condensateurs MLCC. La société sur Twitter a déclaré qu'elle enquêtait sur le problème et a promis de rester en contact avec tous les acheteurs de la série RTX 30 qui rencontrent des problèmes.



