G.SKILL réduit la latence avec les nouveaux kits de mémoire DDR4-4000 CL16, DDR4-4400 CL16.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, lance de nouveaux kits de mémoire hautes performances et à faible latence pour DDR4-4000 CL16 32 Go (16 Go x2) et DDR4- 4400 CL16 16 Go (8 Go x2), et disponible sur les séries Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V. Conçues avec des composants Samsung B-die de haute qualité, ces nouvelles spécifications de mémoire offrent des options de latence plus efficaces à des vitesses de fréquence extrêmes.















Mise à niveau 16 Go x 2 haute capacité pour DDR4-4000 CL16



Désormais disponible avec une capacité de kit plus grande de 32 Go (16 Go x2), la spécification de mémoire DDR4-4000 CL16-19-19-39 hautement optimisée est une mise à niveau des performances idéale pour les versions de PC destinées aux jeux et à la création de contenu.



Optimisé avec les derniers processeurs Intel Core de 10e génération et la plate-forme de chipset Intel Z490, ce nouveau kit de mémoire peut être vu validé sur les cartes mères ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME, MSI MPG Z490 GAMING PLUS et ASRock Z490 AQUA avec Intel Core i9-10900K, Processeurs i7-10700K et i5-10600K, respectivement, dans les captures d'écran ci-dessous.



DDR4-4400 CL16 à latence extrêmement faible



Parallèlement à cette vague de mises à jour des spécifications de mémoire, le kit de mémoire DDR4-4400 CL16-19-19-39 16 Go (8 Go x2). Cette nouvelle option CL16 à faible latence est un choix idéal pour les overclockeurs et les passionnés qui visent un score de référence plus élevé ou un kit de mémoire plus efficace.



Disponibilité



Ces spécifications de mémoire haute capacité et faible latence sont désormais disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



TECHPOWERUP