RTX 3080 Crash sur des problèmes de bureau probablement connectés à un choix de condensateur conçu par AIB.



Igor's Lab a publié un article d'enquête intéressant dans lequel il avance une raison possible du récent crash aux problèmes de bureau pour les propriétaires de RTX 3080. D'une part, Igor mentionne que les délais de lancement étaient beaucoup plus serrés que d'habitude, les partenaires de NVIDIA AIB ayant beaucoup moins de temps que ce qui serait suffisant pour préparer et tester en profondeur leurs conceptions.



L'une des raisons pour lesquelles cela s'est apparemment produit était que NVIDIA a publié la pile de pilotes compatibles beaucoup plus tard que d'habitude pour les partenaires AIB ; cela signifiait que leurs tests réels et QA pour les cartes graphiques RTX 3080 produites étaient principalement limités aux tests de mise sous tension et de stabilité de la tension, autres que les tests de charge de travail de jeu/graphique réels, ce qui aurait pu permettre l'utilisation d'échantillons de puces moins que stellaires sur certains des produits OC des entreprises (qui, avec des fréquences de fonctionnement plus élevées et des mélanges de fréquences à large bande conséquents, frappent le mur de fréquences apparent de 2 GHz qui produit le crash du bureau).







Une autre raison à cela, selon Igor, est la conception réelle de la "carte de référence" PG132, qui est utilisée comme référence, "Conception de base", pour que les partenaires architecturent leurs cartes personnalisées. Le problème ici est qu'apparemment la nomenclature de NVIDIA a laissé des choix ouverts en termes de nettoyage de l'alimentation et de régulation dans les condensateurs montés.



La conception de base comprend six condensateurs obligatoires pour filtrer les hautes fréquences sur les rails de tension (NVVDD et MSVDD). Il existe un certain nombre de choix pour les condensateurs à installer ici, avec différents niveaux de capacité.



Les POSCAP (Conductive Polymer Tantalum Solid Condensateurs) sont généralement pires que les SP-CAP (Conductive Polymer-Aluminium-Electrolytic-Condensateurs) qui sont remplacés en qualité par des MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitor, qui doivent être déployés en groupes). Vous trouverez ci-dessous la disposition des circuits utilisée sous la matrice BGA où la puce GA-102 de NVIDIA est installée, ce qui correspond à la zone centrale à l'arrière du PCB.







Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir comment NVIDIA et ses AIB ont conçu ce circuit de régulation (NVIDIA Founders 'Edition, MSI Gaming X, ZOTAC Trinity et ASUS TUF Gaming OC dans l'ordre, à partir des démontages haute résolution de nos critiques). NVIDIA, dans ses conceptions Founders 'Edition, utilise un déploiement de condensateurs hybrides, avec quatre SP-CAP et deux groupes MLCC de 10 condensateurs individuels chacun au centre.



















MSI utilise un seul groupe MLCC dans l'arrangement central, avec cinq SP-CAP garantissant le reste des tâches de nettoyage. ZOTAC a choisi la voie la moins chère (ce qui peut être l'une des raisons pour lesquelles ses cartes sont également parmi les moins chères), avec un design à six POSCAP (qui sont pires que les MLCC, rappelez-vous). ASUS, cependant, a conçu son TUF avec six arrangements MLCC - aucune économie n'a été réalisée dans ce domaine des circuits d'alimentation.



Il est probable que le crash des problèmes de bureau soit lié à ces deux problèmes - et cela justifierait également pourquoi certaines cartes cessent de planter lorsqu'elles sont sous-synchronisées de 50 à 100 MHz, car à des fréquences plus basses (et cela conduira généralement les fréquences de boost à rester en dessous de 2 GHz), le mélange de fréquences à large bande est moindre, ce qui signifie que les solutions POSCAP peuvent faire leur travail, même si à peine.



IGORSLAB