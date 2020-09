EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN atteint une horloge de base de 2,58 GHz et bat le record du monde en 3D Mark Port Royal.



Cela ne fait que quelques instants après la sortie du RTX 3090, mais les overclockeurs professionnels libèrent déjà la puissance disponible sur la puce GA-102 de NVIDIA en recourant à des techniques de refroidissement exotiques. L'overclocker renommé Vince "K | NGP | N" Lucido, qui travaille en étroite collaboration avec NVIDIA AIB EVGA, a apprivoisé la température du RTX 3090 en recourant à l'azote liquide.







Ceci, parallèlement aux modifications apportées à vCore (1069 mV), a permis à la carte d'atteindre une horloge de base étonnante de 2,58 GHz (une augmentation stupéfiante de 52,2% par rapport à l'horloge de base de NVIDIA) et des horloges mémoire de 10,750 MHz (21,5 Gbps) sur le sous-système GDDR6X, ce qui en soi est une augmentation de 10,3% par rapport aux horloges de référence.







Le score de 16,673 3D Mark Port Royal a été obtenu avec un design entièrement personnalisé réalisé par EVGA avec la contribution de Vince Lucidos. Ce über 3090 a finalement permis une augmentation des performances d'environ 30% de plus que le RTX 3090 d'origine, ce qui n'est pas un mauvais équilibre entre les augmentations de l'horloge du cœur et de la mémoire.







Certains pourraient dire que c'est le delta de performance auquel on s'attend entre le 3090 et le 3080 (une augmentation globale de 40% des performances, étant donné que le 3090 est déjà en moyenne 10% plus rapide que le 3080 aux horloges de stock).



TOM'S HARDWARE